El regreso de Europa

NI Europa estaba al borde del fracaso hace un par de días ni es hoy de nuevo un florido paraíso que revienta de verano un tanto confinado. Hoy se vive del catastrofismo, de la alarma, el miedo se simbra como la cebada que luego el viento mece. Y entre ella, a veces, la cizaña. Como decíamos ayer, hay mucho cruce de odios y de frustraciones mal fermentadas, o quizás mejor, mal destiladas al anochecer. Hay egos revueltos, ese almuerzo feroz. Hay esa cosa, ese malestar, ese regusto amargo, pero a veces se levanta una buena mañana.

En brazos del catastrofismo, algunos veían a Europa irse por el sumidero, o más bien el dinero de la reconstrucción, pero de pronto salieron los líderes con sonrisas invisibles (la mascarilla enmascara la tragedia y la alegría por igual): las madrugadas le sientan bien al continente. Los futbolistas y los entrenadores, tan de moda por tantas cosas, dicen eso de que ni éramos ayer muy buenos ni de pronto somos malísimos. Un relativismo de pelotón. Quizás la vida es así, y por eso nada se puede tomar a la tremenda, y aún menos en tiempos de tanta historia líquida, que dice el pensamiento de la nueva modernidad. La mayoría de lo que se dice, en realidad, es verborrea, el palabreo domina mucho, no sólo las redes, donde la ortografía a veces no es lo mejor. La masa densa de palabras no deja respirar, se dice una cosa y la contraria, se hace picadillo semiótico y se nos da a cucharadas. Pero no hay que atarse al vértigo, que produce movidones mediáticos. Hay que aprender a parar, a no seguir el ritmo loco de los infelices años veinte.

Podemos decir que Europa vuelve a nuestros corazones, pero en realidad, queridos, vuelve a nuestros bolsillos. Ya veremos cuánto. Conviene no tener descrédito frente al crédito de la reconstrucción, porque las cifras, dice Sánchez, molan, que volvió a

España y le hicieron sus ministros ese pasillo que hacen a los que ganan una copa, o poco menos. Sánchez levanta el trofeo, dice que se ha traído casi todo lo previsto, salvo alguna cosa. Pero otros se aplican el cuento del ‘wait and see’, esperar y ver, porque Europa se ha guardado la palanca de frenado, por si la cosa se desmanda, o lo que sea.

A veces las crisis unen mucho, lo que son las cosas. Europa apuesta ahora por levantar la cabeza, en lugar de someternos a otra austeridad feroz, y a mí me parece bien, porque la Unión también está para eso, frugales incluidos. Dicen que el subidón costará una pasta, pero no se puede perder el tren y mucho menos dilapidar el capital político, en un tiempo en el que Europa ha de encontrar un lugar en el mundo un poco más reconocible y un poco más meritorio. Aunque sólo sea por los deméritos de otros. Es posible que a Sánchez este triunfo le bloquee algunos cambios en casa, pero que le quiten lo bailao con Rutte, y, mucho más, con Merkel, que fue una aliada. Dicen que Europa ha resucitado, pero no estaba muerta, ni estaba de parranda. Lo que sí estaba, seguro, era deprimida y, al menos en los dineros, bastante dividida. No será fácil hacer las cuentas, eso seguro. ¿Hay una lectura política aún más potente, como la progresiva federalización de Europa a no muy largo plazo? La unión política es una vieja apuesta: pero la economía mueve las olas.