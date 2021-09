El reto es para Europa

EN UNOS pocos días, como ya nos temíamos, Afganistán ha dejado de estar en los titulares, salvo alguna cosa. Este pequeño mundo, cada vez más pequeño, es capaz sin embargo de mostrar que existen lugares muy distantes, lugares que podrían parecer extraterrestres, lugares que pueden oscurecerse en la escala de los mapas, hacerse incluso opacos, dejar de emitir señales.

Comprendo que tenemos muchos asuntos domésticos, que las batallas locales, aunque sean políticas, ideológicas o incluso metafóricas, se llevan muchas energías, y luego están las elecciones, que siempre penden sobre los políticos como una espada de Damocles, y que limitan los movimientos, exigen cautelas, nuevas formas de comunicar, giros de guion, remodelaciones de gobierno, incluso fichajes de última hora, aunque ninguno de ellos alcance la tensión mediática del fichaje de Mbappé.

El curso político exige un discurso de renovación, como los escaparates exigen ropajes nuevos, pero ya verán como volvemos a los viejos temas, a las viejas guerras de patio de vecinos, al gran ruido cotidiano que nos hace más infelices y menos sabios, pero que tal vez sirva para pasar el rato.

No se explica muy bien esta tendencia autodestructiva del presente, ese vicio irrefrenable por machacarnos la neurona, este gusto por el debate inane que, no sé si por ciertas influencias mediáticas, o de las redes sociales, se complace en la refriega, en la descalificación sistemática de los otros, como si llegar a un acuerdo fuera sinónimo de rendición, de buenismo o de imperdonable blandura. Pasa el tiempo y no hay manera de cambiar esta atmósfera irrespirable. Pasa el tiempo y no amanece.

La oscuridad se cierne ahora sobre las democracias occidentales, modernas, liberales, o como quieran llamarse. Es la oscuridad del compromiso fracturado, por prudencia electoral o por no repetir los errores de la Historia. Sin embargo, ¿la solución es cruzarse de brazos? La esperanza del mundo sólo puede nacer de la libertad y de las ideas democráticas, de tal forma que, si estas abandonan, si dejan de sembrar su influencia para cuidar su feudo, para amurallarse, para evitar que crezcan los males interiores que podrían deteriorarla (y esos males existen), entonces el planeta se dividirá aún más drásticamente, la desigualdad crecerá, y el peligro exterior, también.

No es sólo Afganistán, pero es un buen ejemplo. La sensación de que asistimos a una reconfiguración drástica de los equilibrios internacionales, con la retirada de Estados Unidos del primer plano global, al menos de lugares tradicionales de conflicto, ha provocado una lectura político-filosófica de profundo calado, que se atreve a hablar de una caída de Occidente tal y como lo conocemos. Es obvio que el centro de gravedad del mundo se está moviendo, y también, quizás, la manera de abordar ciertos problemas, incluyendo las denominadas ‘guerras que no se pueden ganar’.

Más allá de la actitud de Biden, y de las explicaciones que ha dado, lo cierto es que el reto más importante es ahora para Europa. Bruselas necesita apuntalar la acción exterior en muchos campos, en este momento de incertidumbre para todos. La idea de Borrell (más bien de los 27) de abrir una oficina permanente en Kabul parece interesante. No sólo para sustituir a las videoconferencias sino, quizás, para que la influencia de las democracias no se vaya extinguiendo hasta apagarse en aquellos lugares donde pueda necesitarse. También esa es una de las razones de ser de Europa.