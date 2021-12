El salto a la fama de Díaz y Ayuso

A MITAD de legislatura Pedro Sánchez hizo una profunda remodelación del gobierno, con ceses que marcaron políticamente el 2021. Fue también el año de ómicron, el rayo covid que no cesa, y el año en el que el gobierno presumió de una importante recuperación económica que ni la Unión Europea ni el Banco de España consideraron que fuera tan optimista.

Fue un año en el que D. Juan Carlos tampoco pudo cumplir su deseo de pasar la Navidad en casa, año en el que Ciudadanos sufrió su aparentemente imparable descomposición, Vox se convirtió en un partido que se codeaba ya con los mayores y, sorpresa, Pablo Iglesias abandonó el gobierno y la política. Y, más sorpresa, dos mujeres que empezaban a despuntar, Yolanda Díaz e Isabel Ayuso, se convirtieron en figuras de tal empuje que al terminar el año en determinadas instancias se las veía ya, a las dos, como presidenciables. No de forma inminente, pero algunos de sus compañeros trataron y tratan todavía de cortarles las alas antes de que pueda producirse ese futuro escrito en femenino. Y ha sido también el 2021 el año en el que se ha tensionado más que nunca las relaciones entre las instituciones del Estado.

Empecemos con la más importante, la Jefatura del Estado, la Corona. Contra todo pronóstico el Rey Juan Carlos sigue en su exilio de Abu Dhabi, y a pesar de las muchas especulaciones no ha podido regresar a España. Cuándo podrá hacerlo no lo sabe ni él mismo.

Además, en este 2021 se ha producido el relevo de las personas que, a principios de año, eran consideradas inamovibles figuras del gobierno, y de la máxima influencia, Calvo, Redondo, Ábalos ... y Pablo Iglesias, quien designó a Yolanda Díaz como su sucesora en la vicepresidencia del gobierno, y nueva candidata a la presidencia del gobierno, a expensas de ser confirmada por el partido. Confirmación que no se ha producido porque Díaz no se conforma con esa candidatura. Ha puesto en marcha una plataforma que aglutine a la izquierda. Incomoda a Pedro Sánchez porque aspira a quitarle votos socialistas, y también incomoda a Belarra y Montero, a las que no convoca en sus apariciones públicas.

No están las cosas mejor para Pablo Casado, que está demostrando que no se mueve bien en el mundo de la estrategia política. Isabel Díaz Ayuso, que tuvo noticia de que PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura en Madrid después de haberla presentado en Murcia, decidió convocar de inmediato unas elecciones autonómicas para desactivar la operación. Su triunfo fue apoteósico, y se convirtió en unan figura nacional.