El señor Garzón: una nueva ‘garzonada’

LLEVÁBAMOS ya una larga espera y ese vacío pesa en esta Nación de naciones, en este plural recinto en el que todo es variedad, diversidad, fragmentación, pesa como una losa. Y como uno más de los innúmeros sujetos parlantes que acuden a fin de año a radios, televisiones y periódicos a lanzarnos sus míseros ejercicios de vacuidades y mentiras, el ministro de consumo, mister Garzón, volvió a meter la patita hasta el corvejón.

Eso sí, sirviéndose esta vez de la prensa británica que, a decir verdad, nunca creí que anduviera tan floja, tan descentrada como para tener que acudir a un ministro español que ni pincha ni corta. Hombre, así, de silencios elocuentes, de ademanes ilustrados y significativos. Hombre y político empeñado en ocultar lo mucho y bueno que guarda... que atesora en su ilustre caletre donde cuando habla sube la carne y a él debe subirle la tensión. Entonces, ¿por qué no se calla?

Vamos bien. De momento. Lo cierto es que mister Garzón ha vuelto a irritar al sector vacuno de nuestro parque ganadero denunciándolo por contaminante, por sus productos faltos de calidad y otras lindezas que lo ponen a los pies de los caballos sin que a él le importe una higa los males, los perjuicios y padecimientos de gentes y familias del mundo rural, que ya lo tiene más que crudo con los precios de miseria en origen de leche, frutas, etc. El ministro, en un Gobierno socialista, fustiga pues a los ganaderos, que, como todos sabemos, son todos millonarios, y a esos, ¡ni agua!

Además de las quejas y protestas de rigor (aquí lo clásico es la petición de dimisión y no menos clásica la respuesta: ni puñetero caso) y las tibias disculpas de que se trata de un mensaje de carácter particular de un par de colegas del Gobierno; este hace mutis y lo propio el señor ministro de agricultura. Calla con la expresividad de que, quien calla, otorga.

Y uno, que es un mal pensado, cree que el mensaje, mentiroso y cicatero, que es un ataque absurdo e increíble al país de quien lo lanza, pudo ser ordenado por la voz de amo del señor de los desatinos.

Parte de un Gobierno que parece empecinado en arramplar con la escasísima industria del campo que nos queda. Están en ello, pues, y van por buen camino. En esto siempre hay tontos y lacayuelos que colaboran... y tampoco faltan subvenciones.

Dicen los augures y los recalcitrantes de la derechona y la infame caterva de nazis por ahí escaqueados, que va a ser de traca la inevitable cuesta de enero, que para nosotros está incorporada a nuestras más sólidas tradiciones. Esta es nuestra, propiamente, y por lo tanto no es plagio. Quieras que no, estamos preparándonos para aguantar, para resistir incluso con el acoso añadido de la pandemia. Aquí no nos privamos de nada.

Pero, con todo lo que está cayendo, tener que soportar de un político gobernante que ha demostrado con reiteración su incompetencia, sus paupérrimas luces intelectuales (¿qué hace el señor Caballero con un colega tan necesitado, él, que tiene bombillas para dar y tomar?), su nula eficacia de gestión y su bien acreditada fama de metepatas; tener que soportar, digo, estas majaderías, estas gratuitas salidas de pata de banco, estos ataques que solo corroboran su oceánica ignorancia... es algo impermisible y un humillante maltrato a gentes honestas de todo el país.

Queda dicho.