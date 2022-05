El sentido

PEDRO Sánchez acaba de confirmar que sigue a distancia sideral de ser considerado un hombre de Estado –y no es porque los de enfrente destaquen por ello– y que sus miras no van más allá de seguir en Moncloa todo el tiempo que pueda al precio que sea. Ha vuelto a emerger el conocido cinismo, ¿o mejor amoralidad? de aquel que decía que no dormiría con Podemos en el Gobierno, que sus principios no le permitirían llegar a la Moncloa de la mano de los independentistas, que “no es no” y que entenderse con Bildu era la línea roja intraspasable. Esta vez prefirió el insulto a la explicación y buscó ampararse trapacerías que las hubo de Gobiernos anteriores, sin que eso sirva para justificar los errores de las suyas y, sobre todo, las cesiones a los independentistas que están inteligentemente aprovechado para acosar en orden sus objetivos, que sigue siendo mismo: dinamitar y salirse de ese Estado. ¿O es que ERC, Junts, la CUP y Bildu tienen otra meta?

La red Pegasus debe descomponerse en dos aspectos: el uso que no sabemos todavía quien hizo uso de las misma para expiar al propio Sánchez y otros miembros del Gobierno, lo que alimenta el temor que, en un tenso momento de las relaciones con Marruecos. El segundo es si los servicios de inteligencia del Estado se proveyeron de ese sistema para espiar a dirigentes independentistas, con o sin orden judicial. Y de este hecho se desprende un tercero, no sólo la forma en que se cambia el reglamento de las Cortes, para que Bildu y ERC pudieran acceder a la comisión de secretos, ya hemos visto con qué resultados, y si un Estado ha de disponer de servicios de inteligencia eficaces para controlar interferencias de terceros en su propia seguridad y la del Gobierno, y, en este caso, hacer un seguimiento previsor frente aquellos que pretenden destruir ese Estado y que en esta ya intentaron hacerlo y repetidamente anuncian que perseveran en sus objetivos. La existencia de las cloacas (Caso Faisán, GAL, fondos reservados, mafia policial) viene de lejos. Si Sánchez fuera un hombre de Estado, con sentido del Estado, habría afrontado con gallardía su propia responsabilidad y la de su Gobierno en este caso, separando las cosas.