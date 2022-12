El tenor Roberto Alagna, clausura el “LXX Festival de Amigos de la Ópera” de A Coruña

Alcanza su conclusión el “LXX Festival de Amigos de la Ópera” de A Coruña, con el tenor mediático Roberto Alagna, en el Teatro Colón-20´00 h.-, con la “OSG” dirigida por J.Miguel Pérez Sierra, un cantante franco-italiano que hubo de soportar a lo largo de su carrera la presión de los medios con presencia notable especial en la prensa en soporte de papel couché, lo que ya supone de por sí un condicionante más o menos jaleado por este tenor, que supo provocar un desairado percance en una “Aida”, por su enfrentamiento con los prepotentes “loggione”, esa tropa dispuesta a descabezar al que, por su actitud, se pusiese a tiro. Buscar culpables fue la carnaza de alimento de esos medios, de por sí, ajenos al mundo de la lírica. El mismo Alagna promovido por sus años con la diva Angela Gheorgiu, tal para cual; el que en sus comienzos, se dejó impresionar por la figura del “chansonnier” de procedencia hispana Luís Mariano, imbuido por las operetas de Francis Lopes, y que también le ayudará en sus comienzos inciertos, a probar en cabarets o artista de variedades. Para bien, será este Alagna quien acapare nuestra atención, con preferencia por las óperas italianas y francesas, con algún intento wagneriano no resulto, un “Lohengrin” para el Festival de Bayreuth, dirigido por Christian Thielemann.

De largo venía el protagonismo de los compositores por excelencia, frente a los grandes divos y los boicots permanentes casi irresolubles, aquellos cantantes que se enfrentaban a la autoridad del creador, y que en la cincuentena del pasado siglo, se dará de bruces en lo relativo a los privilegios, período que también tendrá como consecuencia, una fase de menor prestancia de esos personajes sobrados de soberbia, la época dorada del divismo y de la que cobrarán gran presencia, esas voces tan cercanas a nuestros días, los Alagna, Gheorghiu o Netrebko, quienes se adjudicarán el testigo dejado por aquellos mitos por La Callas, La Tebaldi, La Schwartzkopf, La Nilson o Corelli, por un decir. ¿La razón por ese decaimiento del divismo? Quizás la pérdida de la ópera como espectáculo en sí misma, en lo relativo a la aceptación popular, admitiendo la pérdida del melodrama para arrastrar y catalizar la entrega de los aficionados. La lírica, en los sabidos enfrentamientos antañones de las ostentosas divas, había perdido su gancho acaparador, por remitirnos a un ejemplo.

Roberto Alagna, nuestro divo de clausura, italo-francés por excelencia, tuvo un primer modelo en Pavarotti, tanto en lo vocal como en lo artístico interpretativo. Una voz, la suya, lírica desde los planteamientos iniciales, se beneficiaba por la frescura de sus notas , bellas y seductoras, aunque con ciertos deslices a causa de un timbre quizás menos homogéneo, observando cambios de color nada desdeñables, en especial entre los registros de pecho y de cabeza en particular la “mezze voce”, podremos hallar emisiones falseadas que reclaman mayor detallismo, pero en su beneficio-al margen de una cuidada presencia escénica, siempre estudiada para cada rol-, resulta a la postre personal y creativa. En esos aspectos técnicos, supo sacar partido a lo largo de su vida como cantante, para colorear acertadamente el fraseo, siempre bien asentado sobre un “fiatto” de gran resolución poderío expresivo, que para algún devoto, podrá traer al recuerdo a Franco Corelli o a Ferruccio Tagliavini. Lirismo en esencia natural, en el que se valora una voz de tintes mediterráneos. Alagna, en su trayectoria, confiesa encadenar roles más pesados, heroicos y dramáticos, con repertorios más ligeros de corte belcantista, un recurso balsámico para la voz.

No desmerece su programa pues, en su ideario artístico, y para entrante, “La Juive” de J. Fromental Élie Halévy, con “Rachel quand du seigneur”, espíritu de la Grand´opera a la que da relumbrón esta aria de “Eléazar”, de atractivo seductor, no menor al que encontramos en las tres piezas procedentes de “Fedora”- Umberto Giordano-, “Mia madre, la mia madre...”, “La fante mi svela” y “Vedi io piango”, el posible verismo que en esta ocasión nos ubica en la Rusia zarista, y una trama compleja de vendetas en la que queda inmerso Loris Ipanoff, recreando situaciones de perfiles folletinescos, acordes con las piezas que se escucharán. Para no ser menos, y porque el climax puede ayudar, un paso más con Jules Massenet, con “Le Cid”, con la pletórica “O Souverin”, el rol estrenado por Jean Devriès, y cuyo referente en tiempos recientes sería la producción en el Carnegie Hall, entre Plácido Domingo y Grace Bumbry. “Rodrigo”, el personaje de relevancia, resulta ejemplar en lo vocal, por la ductilidad y flexibilidad ya en ese punto de distanciamiento de los patrones al uso de la opéra- comique, evitando con persistencia las dependencias italianizantes y alemanas.

Eslavismos “ma no tanto”, por “Evgene Onegin”, de P. I. Tchaikovski, con otro pasaje primordial, el aria de “Lensky”, “Kuda. Kuda”, nueva escena de crudas pasiones de desafíos cruzados frente al protagonista que da título a la ópera. Wagner juega con cartas distintas gracias a “Lohengrin”, de la que se elige “Mein lieber schwan”, del acto primero, enigmas en su necesaria defensa de un anonimato, respuesta a “Elsa de Brabante”. Ruggero Leoncavallo, el verismo de grado menor por “La Bohème”, a la sombra de la pucciniana, de la que se indulta con el aria “Musseta! Testa adorata”, del rendido admirador el poeta “Marcello”, en una ópera de escasa fortuna y de la que se recuperan números aislados como el que tendremos. Para redondear, y de David Alagna, de “Le dernier jou d´un condamné”, “Non je ne sui pas un impie”.

Piezas instrumentales entrelazadas, desde dos piezas de la primera suite de “L´Arlesiana”, de George Bizet, el “Adagietto” y “Carrillon” , autor que repetirá con tres preludios de distintos actos- el primero, el tercero y el cuarto-, procedente de la primera suite de “Carmen”. Una “polonesa” de “Evgeny Onegin”, de Tchaikosvki, enlazada directamente con el aria de “Lensky”, perfecto detalle de equilibrio orquestal que reluce por sentido apasionado de un quehacer sobresaliente en los dominios de unas orquestaciones deslumbrante, siempre atentas a las obras líricas a las que secundan. Wagner, y en una nueva oportunidad para orquesta a solo , el “Liebestod”, procedente de “Tristan und Isolde”, y como complemento en las antípodas, el “Intermezzo”, de “Cavalleria rusticana”, de Pietro Mascagni, pincelada colorista con resabios folklorizantes.