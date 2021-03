AUNQUE el auténtico terremoto es y ha sido la pandemia, lo cierto es que la política compite por el primer plano en las televisiones con todos los recursos de los que dispone. Ayer, sería el mediodía, saltó la bomba. O se sintió el terremoto. Ciudadanos reconfiguraba su ser político, tornaba a mirar hacia otro lado, al menos en una comunidad: imaginaba un nuevo escenario.

La política sigue produciendo grandes réditos mediáticos. En el interior de esas maquinarias, o de esas cabezas, como diría algún humorista, tienen lugar engranajes que no llega a atisbar el común de los mortales, pero que los ‘spin doctors’, por decirlo a lo fino y a lo anglo, o sea, los asesores y tal, ven con prontitud, imaginando, en efecto, escenarios hipotéticos y revolcones electorales. Son visionarios, consultores del oráculo, gente que lee las vísceras de las aves de corrido, como si fueran un ‘best-seller’.

La política es un seísmo permanente, allá donde mires. No hay terreno sólido en el que pisar. Te levantas y a media mañana se ha montado gran quilombo. Los programas al uso, Ferreras y así, se activaron de inmediato, al oler la materia noticiable mezclada con el oleaje de los trabajos y los días. En algún lugar, escucho, Arrimadas ha decidido acometer un giro, viendo cómo va la partida. Dicen los especialistas y algunos tertulianos que es el último gran órdago de Ciudadanos, antes de que tenga que rendir armas y votos ante lo que llaman la derecha tradicional, según los analistas. El desgaste, escucho, provoca este súbito cambio, o no tan súbito. Nadie lo había anunciado, pero se sentía, como en los prados sienten los animales la llegada de la tormenta.

La movida es muy tocha. Lo de Ciudadanos, que no parece extenderse, empero, a comunidades como Andalucía o Castilla y León, ha producido un efecto dominó, y, mientras algunas piezas se tambalean sobre el tablero, se van anunciando mociones de censura, posibles o imposibles. No hay instrucciones generales, o, si las hay, no importan, entre otras cosas porque ciertas comunidades mantienen lazos de gobernabilidad que no parecen dispuestas a romper, lo diga Arrimadas o su porquero. Pero todos se preguntan en qué consiste la operación o cosa.

Arrimadas y Ayuso, una más ‘in absentia’ que otra, protagonizan y acaparan las pantallas, en este instante de acción-reacción, tan químico, o sea. La política hoy es bastante imprevisible, se ve que aprende de la vida. Ayuso, a la que veo a menudo en la pantalla haciendo declaraciones en los aledaños de su sede, en la Puerta del Sol, reaccionó con prontitud digna de Usain Bolt, disolviendo las Cámaras, dejando al personal flipado como nunca. Un gambeteo para evitar la emoción de las mociones, que parecían extenderse como la alergia primaveral. Mociones hubo, sin embargo, y ahora se plantea una batalla judicial, por lo que leo en los papeles. Lo cual que no se sabe qué pasará con la Cámara disuelta, los socialistas de Madrid buscando líder o lideresa en vista de la que se avecina, y el vicepresidente Aguado cesado a la hora del café.

Si el fragmentarismo y las crisis de los matrimonios políticos más o menos de conveniencia no eran ya suficientes, por no citar a Cataluña, claro, que es como la madre de todas las crisis, aquí tenemos la tormenta perfecta de los idus de marzo. El terremoto de un miércoles cuya onda expansiva alcanza los lugares donde la estabilidad es más escasa o el terreno pactista menos sólido. Sismología política: he aquí una profesión con mucho futuro.