El tiempo de los volcanes

EL TIEMPO es caprichoso. Por ejemplo, el volcán de La Palma se revuelve ahí abajo, maneja su magma, como hace ¿millones de años? Apenas un rato para él. Despierta de una breve siesta. Mientras, la gente se fue apostando en sus laderas, como quien se instala en el regazo de un animal salvaje, al que considera demasiado somnoliento o cansado. Hibernando, quizás.

Conocedores de las edades geológicas, los humanos nos gobernamos con la delicadeza de nuestro puñadito de años, incluso ahora, cuando las terapias de envejecimiento nos quieren acercar a la vida eterna (pero en este lado, o sea, sin visitar a Caronte). Una eternidad, en efecto, si comparamos nuestra vida con la de una mosca, incluso con la de un perro, ese gran compañero.

Pero seguramente, como todo es relativo, ellos miden la vida de otra manera y, además, es probable que no tengan constancia de la muerte. Tenerla, dicen, es uno de los castigos humanos, el precio de cierto nivel de consciencia, de cierto nivel de inteligencia, lo que sea. Lo decía Rubén Darío y lo decía muy bien: Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, / y el temor de haber sido y un futuro terror... / Y el espanto seguro de estar mañana muerto, / y sufrir por la vida y por la sombra y por / lo que no conocemos y apenas sospechamos. En fin, ya saben el título, obligatoriamente pesimista: ‘Lo fatal’.

El volcán es un monstruo dormido, un dragón indigesto y aún joven, hermano de otros que siguen con su sueño a lo Rip Van Winkle. Vomita lava y los humanos corren, diminutos, por ese regazo que parecía anestesiado. Un leve despertar, apenas, de esa larga siesta de piedra y cientos de casas y plantaciones destrozadas (ninguna vida, afortunadamente), recordándonos que todo tiene una escala, que todo tiene un tiempo. Te coincide el volcán en el calendario como a la mosca le coincide el manotazo del tabernero, molesto mientras despacha las viandas. Dos realidades temporales que se cruzan, dos mundos compartidos pero distintos.

Ese tiempo geológico del volcán, en el que nuestra vida apenas representa un soplo de la suya (y ni siquiera), no se compadece con la urgencia que provoca su caprichoso despertar. A los palmeros les dieron una hora para sacar sus pertenencias, mientras la lava avanzaba carretera abajo, implacable, tragándoselo todo. Produce un sentimiento extraño que, con toda la eternidad a sus espaldas, con dos millones de años a su entera disposición, el volcán demande de pronto tanta urgencia, acelerando su reloj, asimilándose a nuestro ritmo temporal. Confiamos demasiado en el sueño de las piedras.

De otra forma, la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp, como decíamos ayer, reveló cómo se teje la realidad ahora, y el tiempo que la sostiene. Comprobamos que, frente a lo radicalmente telúrico, los datos que flotan en el aire sirven también de lecho vital, ahí está la sustancia por la que caminamos, y, si falla, se produce el gran hundimiento. Recostarnos sobre las laderas de Instagram puede que no sea tan definitivo y moderno. También hay magma bajo esa pulcritud numérica. Muchos creyeron que esas seis horas en las que cayeron las redes eran en realidad dos millones de años. Algo sucedió bajo la corteza virtual que nos sostiene, algo que nos lanzó al vacío, a la soledad, al silencio, durante lo que nos pareció una era geológica.