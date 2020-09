El Tour de las cuatro

YA he contado aquí que, como a tantos de ustedes, la afición al ciclismo de sofá (también al otro) me viene de la infancia, cuando veíamos en casa las grandes pruebas, como ahora (y ya con grandes adelantos audiovisuales). Porque el deporte siempre ha propiciado avances tecnológicos en las retransmisiones televisivas, de eso no hay duda. Y convendrán conmigo que no es lo mismo ver un partido de fútbol con las cámaras tradicionales, aquellos barridos de aquí a allá, al preciosismo que alcanzó el Plus en su día, y del que deriva todo lo demás. Bueno, es el progreso. Y una búsqueda de la belleza. Ya puestos, queremos estar como en la cancha, como en las verdes praderas. Y luego, en cambio, nos comemos la cabeza con los papeleos de Messi, cuando sólo deberían preocuparnos sus regates inverosímiles. Como tantas veces en la vida, terminamos haciendo más caso al envoltorio que a los regalos, más al envase que al producto y más al griterío que a la música.

Nunca abandoné la práctica de la sobremesa con el Tour (también la Vuelta, del Giro, no sé por qué, me he ido quitando: injustamente, seguro). Mi padre lo disfrutaba de verdad. Veíamos mundo. Yo había viajado poco, y sólo por España. Él tenía toda su experiencia de emigrante en Latinoamérica, que me contaba paseando por los caminos de concentración, o recogiendo manzanas. Hablábamos del Orinoco, de las serpientes y de los armadillos entre humildes gusanos de la fruta. Pero el Tour aportaba ese pausado deambular por los campos de Francia, entre girasoles. Cuando después de los 24 años atravesé por primera vez el país vecino en autobús, camino de Calais, me llamaron la atención las luces de las gasolineras. Fue el primer símbolo del progreso. Las de aquí eran todavía grises y un poco tristes, pero aquellos paneles azules y anaranjados, aquel despliegue en la rotulación y los logotipos, aquella alegría ajena al monopolio, me anunció que allí empezaba un mundo distinto.

El Tour nos daba una vida internacional, con sus montañas grandísimas, con esa épica que mi padre identificaba con Ocaña, para mí parte del pasado glorioso, pero muy presente para él. Le gustaba contarme que algunos ciclistas lograban tantas diferencias que, alcanzado el puerto, sacaban el bocadillo envuelto en papel de periódico y se ponían a merendar. Nada de geles y pastelitos de arroz, como dice a menudo Perico Delgado en sus comentarios tan llenos de calidez como de experiencia. No sé si toda la leyenda de los años polvorientos del ciclismo era cierta, pero hoy, con el progreso, lucen como galácticos.

Por supuesto, estos días he vuelto al Tour (en las pantallas). La misma cadencia de las tardes aún soleadas, el desfilar de pueblos e iglesias, tan bien etiquetados por la realización y descritos con urgencia enciclopédica por los comentaristas. Arte y músculo. Me ha gustado que la emblemática carrera amarilla no se haya rendido al virus, y esté ahí, resistiendo a ser borrada del paisaje. Ojalá lo logren las demás. Me gusta esa normalidad del ciclismo que permite dormitar, emocionarse, hacerse un café, echarse unas risas, relajarse, sobrevolar monumentos y rozar los más altos peñascos con los dedos del helicóptero. Y saber que lo que importa es el viaje, no la meta. Salvo que estés dentro del pelotón, evidentemente.