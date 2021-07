ESTA clase de intercambio de valores no debería tener un lugar fundamental en la política. Pues lo tiene. Y lo tiene porque hay personas, un tanto torticeras y ladinas, que se adentran en la práctica política y lo hacen con moral de manga ancha, suficiente como para tragar lo que se les presente, con tal de lograr los turbios manejos del poder.

Tenemos en nuestra querida patria un ejemplo de gran calado, en la persona del presidente don Pedro, doctor Sánchez, que nos desgobierna. Vamos a ver. Inició su escalada al poder valiéndose de una audaz y mal justificada moción de censura. Para dar la batallita con éxito, se conchabó con comunistas, separatistas y otras hierbas, a fin de alcanzar la cota de apoyos suficiente.

No reparó en éticos esfuerzos mentales, como para comprender que una nada despreciable cantidad de votos de los que se aprovechó, para la hazaña, provenían de gentes ideológicamente opuestas. O sea, se torció la voluntad de los votantes, incurriendo en dolo de cariz político.

Pero el audaz escalador no se quedó ahí, sino que prometió, hasta veinticinco veces, que no pactaría con Podemos, puesto que, de hacerlo, no dormiría tranquilo por las noches. Pues lo hizo y no solo se coaligó, sino que fue capaz de dormir tranquilo el nocturno sueño, en La Moncloa. Eso sí, con colchón cambiado, él tan poco escrupuloso en otros menesteres. Pues no cumplió. O sea: mintió, se burló del pueblo y no pasó nada, porque la mentira, esa tan preciada condición ética de decir la verdad, está hoy devaluada.

Y comienza el trueque, con sus pactos y condiciones de intercambio. A los nacionalistas vascos, más dinero, A los catalanes del procés más mesa de acuerdos y, como signo glorioso de favores, el indulto de marras a los condenados por sentencia firme de la justicia. Medida tomada con la oposición del Supremo y de muchos españoles y, por lo tanto, conflictiva.

Pero los acuerdos del trueque hay que cumplirlos, si se quiere conservar el sillón de las grandezas. Y ese es el objetivo claro y rotundo del presidente. Hay que mantener el equilibrio, como sea, con tal de aguantar la legislatura.

La misión está cumplida. Se ha entrado en la historia, no importa por qué puerta, pero se ha entrado, se ha hecho acopio de honores y prebendas. El presidente puede exclamar tranquilo: “que me quiten lo bailado”. El futuro será un problema para otros. Él, de momento, a cumplir el oscuro cambalache que es el trueque.