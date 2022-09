El uso de las redes sociales

AYER, sábado por la mañana, me encontré en Instagram la foto de una chica en bikini en una playa paradisíaca con un texto debajo. Ella, cuyo nombre no voy a revelar por respeto obviamente, se dedica a dar clases de una determinada materia realmente seria e importante. Es decir, es una gran profesional con gran conocimiento de lo que habla. Lo es de verdad! Su trabajo, aunque no dedicado expresamente a las mujeres, si hace referencia también a veces a la necesidad del empoderamiento femenino, y ser tú, y sentirte segura, y ser libre... algo que sin juzgar, ni criticar por mi parte, se ha puesto muy de moda desde hace algún tiempo.

Y pareciera como si los pobrecitos hombres no necesitaran también empoderarse, sentirse seguros, ser ellos, liberarse de mil ataduras externamente impuestas y autoimpuestas... Y créanme, todos y todas y todes y todis y todus... somos PERSONAS (aquí prefiero ya aceptar sin crispación por mi parte que aunque la palabra acabe en femenino, estamos incluidos el resto de la fauna que somos) INDIVIDUALES, con características y circunstancias individuales muy diferentes incluso en momentos distintos y particulares de la vida de cada uno, una, une, uni, unu, de nosotros, nosotras, nosotres, nosotris, nosotrus.

Esta chica hablaba en el texto de cómo algunas veces le habían criticado por subir fotos en bikini acompañando textos de temas serios de su especialidad, y de cómo aunque en aquel momento se revolvió y contestó que ella hacía lo que le daba la gana, luego reconoce que es verdad que antes de acompañar fotos a sus siguientes artículos, ella misma se autocensuraba y analizaba si la foto que iba a subir era apropiada por ser muy sexy, por mostrar un sitio idílico al que la mayoría no puede permitirse ir... etc, etc, etc. Y acababa ironizando sobre si esto que le pasa a ella, le pasa también a otras mujeres.

Pero, a pesar de toda su “autocensura” acaba poniendo en el artículo que yo he leído y al que hago referencia, una foto sensual por el vestuario, la pose, el entorno... ¿Por qué lo hace? ¡Porque en realidad no lo puede evitar! Porque en el fondo, nuestras pulsiones, nuestras carencias psicoemocionales, nuestro ego... nos empujan con fuerza muchas veces en direcciones que si nos parásemos a reflexionar de verdad y honestamente, nos daríamos cuenta de que no son lo correcto, ni lo apropiado, ni lo edificante, aunque lo tratemos de enmascarar en forma de libertad, empoderamiento, autoestima, seguridad. Porque, en el mejor de los casos y aceptando que no haya un trastorno psicoemocional de base, es como mínimo un acto de hedonismo, exhibicionismo, ignorancia y frivolidad gratuitos que a nadie beneficia. Y que nadie me malinterprete. Yo soy un absoluto defensor de la libertad para vivir y expresarse como a cada uno le de la gana, ¡faltaría más!. Yo lo hago en cada artículo y no es de no ejercer esa libertad de lo que hablo.

Lo hago de los contextos en los que hacemos determinadas cosas. Yo, en el ejercicio de mi libertad, me baño desnudo en playas específicas o en entornos desiertos, pero no se me ocurría hacerlo en la playa de Somorrostro en mi Bilbao natal. Y parece lógico, si uno quiere, que se muestre o muestre lo que quiera en un ámbito personal, y exhiba su cuerpo, sus viajes, su vida, pero no cuando lo integramos con un concepto profesional porque sino, no es que se preste a confusión para el observador, sino que enviamos mensajes contradictorios que evidentemente sólo pueden devaluar nuestros méritos profesionales y lo que queremos vender.

Creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto además porque consciente o inconscientemente estamos enviando mensajes perversos a los niños, adolescentes y jóvenes, que han confundido y convertido literalmente las RRSS en el centro de sus vidas en forma y fondo, de tal suerte que piensan que es en ellas donde se encuentra la realidad deseable y vivida, mientras que fuera de ellas lo que hay es un constructo de leyes, normas y maneras de funcionar que les alejan en muchos casos de lo que la fantasía de las redes sociales les muestra y les gustaría vivir. Por eso los adultos tenemos que tener mucho cuidado con lo que subimos y colgamos en las RRSS, especialmente las fotografías, porque es difícil que la vida cotidiana de nadie compita contra un cuerpo desnudo apoyado en una palmera en una playa de ensueño.

No seamos hipócritas, falsos, ni mentirosos, tiñendo de libertad lo que es puro ego y exhibicionismo, cuando tratamos de mezclar algo frívolo con algo profesional, porque nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos y al resto de la sociedad a la que decimos que queremos servir. No seamos tan ignorantes como para tratar de disimular que somos seres sexuados permanentemente, las 24 horas de nuestra vida, y que si un hombre va a una reunión con una alta ejecutiva que lleva una minifalda que cuando cruza y descruza las piernas se le ven las bragas, no va a dejar de mirar, igual que si es el hombre el que llevará una camisa desabrochada tres botones y tiene un buen torso, será ella la que mirará.

Pues es lo mismo en las redes sociales. Que no nos sorprenda ni nos hagamos los ofendidos cuando por subir determinadas imágenes mezcladas con textos serios o profesionales, no nos respeten ni nos consideren, ni pensemos que si nos critican están atentando contra nuestra libertad... y pensemos además que mientras sigamos jugando a ello, no tendremos autoridad moral para educar a nuestros hijos, sobrinos, hermanos menores...

Yo uso las RRSS... LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook... para hablar de mi trabajo y de cosas trascendentes, y soy muy consciente de no jugar a lo que acabo de explicar en este articulo. Y todos tenemos un torso, unos músculos, un culo y sabemos posar sexy, pero en mi caso no jugar a esto me permite hablar con mis sobrinos de cómo deberían usar las redes y para qué. Y hacerles muy conscientes de ese viejo pero certero refrán que dice que: “una imagen vale más que mil palabras”. Yo he filmado muchas cosas estando también delante de una cámara, hablando de cosas muy serias, y tratando de ser trascendente, en zonas o en momentos donde hace mucho calor, pero no se me ocurre ponerme una camiseta suelta de tirantes... ¿se entiende verdad?

Las RRSS tienen un gran peligro para las generaciones más jóvenes mostrando momentos” y situaciones que no constituyen la realidad permanente y habitual de la vida, y es nuestra responsabilidad que con nuestro ejemplo en un uso adecuado de las mismas, puedan orientarse y podamos orientarles para que mientras maduran no cometan errores que pagarán el resto de sus vidas personal o profesionalmente.