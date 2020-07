El VAR anuncia el futuro

NO ESCRIBO mucho de fútbol, aunque sí alguna vez. Más ahora, en la pandemia, porque el fútbol se ha convertido en un deporte raro, como todo, con la ausencia del público y ese vientre de los estadios y coliseos, la nueva grandeza hueca, en los que se escucha todo, en los que ya no hay gritos ni oleajes que mitiguen las frases a ras de hierba. Ya nada es como era.

Pero un artículo del gran Santiago Segurola, el otro día en El País (sigo mucho al comentarista, también en la pantalla) me ha provocado cierta inquietud, al tiempo que me ha obligado a retratarme, y sobre todo a retractarme, después de haber defendido el VAR en su día, creyendo que estaba cargado de razón. Escribí a favor del VAR, en efecto, porque nunca me ha gustado que algunos partidos se decidieran en virtud de un fuera de juego que no era (o que sí era), o de un penalti señalado cuando estaba lejos de serlo, o no señalado, cuando era más que evidente que debería haberse pitado. Se decía entonces que un árbitro es un ser humano, y que los errores eran inevitables. Pero, a la larga, después de muchas jornadas, todo tornaba a ser justo, unas cosas por otras, las gallinas que entran por las que salen.

Vino entonces la máquina. La tecnología, la robótica, el futuro. Yo, ciego de mí, creí que ahí estaba la solución, como otros muchos lo creyeron. Si llevábamos décadas (aquella moviola de mi infancia) mostrando los errores arbitrales cuando los había, que provocaban, a veces, un resultado discutible, muchos nos preguntábamos por qué no echar mano de la tecnología, que todo lo iba a solucionar. Yo no tengo tecnofobia, ni mucho menos, pero ya está muy claro que no es la panacea. Ni en el fútbol ni en la vida real. Lo humano sigue siendo maravilloso, y prescindir de ello tiene sus consecuencias. El abuso de la tecnología, o el mal uso, va a trastocar mucho nuestras vidas.

Pero el establecimiento del VAR, esa sala que desde la distancia ejerce como gran ojo que todo lo ve, parecía una cosa buena: es decir, algo que convertiría al fútbol en el ejemplo paradigmático de la justicia deportiva. El VAR traía una teoría del todo futbolístico: tiempo y espacio controlados, líneas y vectores trazados con limpieza... ¿qué podía salir mal? Pues ya ven: no era tan sencillo. Vivimos tiempos de soluciones incontestables y pragmatismos algo pueriles. Sólo la experiencia demuestra que las cosas no son siempre como parecen. En la ausencia de complejidad suele habitar la injusticia. Segurola llega a decir que el VAR es “un sistema invasivo, hipervigilante y castrador”. Y añade: “la pretensión de justicia en el fútbol es inútil”.

Yo, que defendía el VAR, también con uve, empiezo a entender a Segurola. La máquina vigilante seguramente está logrando desnaturalizar un deporte que quizás era más auténtico con los errores humanos de siempre, mucho más que con los de ahora. No me importa retractarme. Pero hay algo más: creo que el VAR es la metáfora perfecta del mundo al que nos dirigimos. Tómenlo como ejemplo, porque así viviremos, si no hacemos algo por evitarlo. Jibarizados, sometidos al ojo que mira en la distancia, a la raya trazada, al ‘frame’ que nos encuadra. Ahora lo sabemos: el VAR sólo es la versión deportiva del futuro que se está cociendo.