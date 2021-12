El viaje de Emmanuel

EL MUNDO es más femenino, Europa también, pero ahora el escenario está ocupado por dos hombres, Macron y Scholz, que comparten el guion del poder paneuropeo, y, supongo, también la crisis galopante. Uno de ellos recién llegado (al poder con mayúscula, no a la política), merkeliano en las formas, por esa solidez que sugiere el continuismo estético, pero con planes para despertar al gigante teutón, algo aletargado. Y con la mirada en el asunto de Ucrania, uno de los dolores de cabeza del momento.

Scholz conoce bien los engranajes, no quiere un perfil alto sino un perfil sólido. Algunos creen que levantar la socialdemocracia depende de él, pero tiene compañeros incómodos en esa coalición. Viajó a toda velocidad a París para subrayar esa línea de poder, él y Macron, Macron y él, para no perder el sitio de Merkel. No lo perderá. Alemania siempre tiene mucho que decir.

Y, además, el otro gigante se ha ido, a las bravas: Boris Johnson está ofreciendo un espectáculo de confusión que tiene entretenidos a los tabloides. Visita granjas y escuelas con un automatismo memorable. Y luego están las movidas del covid, también bajo la lupa. Pero no le falta tiempo para tener más hijos. Una hiperactividad desordenada que no parece anglosajona, no sólo por el flequillo imposible. Lo peor es la rebelión de los suyos y la sensación de que el brexit es un potro vulgar, más indomable de lo que parecía. Se irá viendo.

Con Johnson a lo suyo, Macron y Scholz intentan componer un paisaje sobrio del poder, sin aclarar quién manda más de los dos. Es un empate, creo. En tiempos de tribulación, con la pandemia y la crisis, pero también con los problemas del populismo creciente, y las diferencias en materia de inmigración y asilo en la UE, se impone el encaje de bolillos.

No es raro en Europa, claro está, que ha de manejar varios hilos con igual soltura. Mientras Europa lidia con las diferencias y trata de reafirmar su posición en un mundo cambiante, Biden se inventa la Cumbre de la Democracia, porque es verdad que la democracia se ve sometida de pronto a tensiones en lugares quizás impensables, fundamentalmente por liderazgos inesperados (o algo surrealistas), y por un aumento de las posturas autocráticas.

Macron, recibiendo al renovado Scholz, maneja bien la estética del poder. Demostró en su día ser un aval para el europeísmo, pero tiene retos que resolver en casa: Zemmour y Le Pen. Las presidenciales de abril le obligan a más juegos malabares, pero eso es la política de élite. Cualquier sorpresa en esas elecciones, por pequeña que fuera, encendería las alarmas en Bruselas, y ahí se enmarca, quizás, el viaje a Hungría del líder galo, que, por otra parte, estaba previsto. Se dirá que se vio con Viktor Orban pero también con la oposición, sin embargo todos admiten que es la complejidad doméstica la que le obliga a considerar múltiples escenarios.

La presión del grupo de Visegrado es un hecho, sobre todo en materia migratoria, pero ningún líder importante sobrevivirá si decide olvidarse del alma de Europa. No lo hará Macron, pero no será fácil su papel. El nuevo año comienza con la Presidencia francesa de la UE y esa es una oportunidad y un reto: modificar en algo la grandeza de Schengen, la libre circulación, aunque fuera para acercar posturas, supondría una derrota sin paliativos.