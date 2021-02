El voto nacionalista

MUCHOS reflexionamos estos días sobre los resultados electorales en Cataluña. El aparente premio en forma de escaños, que no de votos, recibido por ERC, más que a un auge del sentimiento independentista, responde al pragmatismo de los habitantes de la comunidad autónoma, quienes han comprobado cómo la presión que los partidos nacionalistas están ejerciendo sobre el Ejecutivo central, se traduce en ayudas y prebendas para con Cataluña, de igual forma que lo hace, también con éxito, el PNV en el País Vasco. Este pragmatismo explicaría, igualmente, el éxito de Vox, que ha calado incluso en barrios obreros gracias a hablar de las cosas del comer y de conflictos sociales concretos.

Mientras partidos como Cs o el PP se centraron en cuestiones políticas, en alertar contra los peligros del independentismo y del inconstitucionalismo, los catalanes optaron por votar a aquellas formaciones que están cortando el bacalao en Madrid, de ahí que ERC haya superado a JxCat. Fíjense que no sólo no penalizaron a Esquerra, sino que la sostuvieron por su papel activo a nivel de Estado, y por los beneficios que logró para Cataluña.

Por ello estoy convencido de que lo que subyace a los resultados no es una renovada ansia independentista. Como prueba, ahí está el caso del PSC, que ha subido en votos gracias a un Illa que evitó en su campaña los guiños hacia la autodeterminación que caracterizaban las campañas de Miquel Iceta y le proporcionaban muchísimos menos diputados.

También se equivocó Iglesias, pues aunque consiguió salvar los muebles en términos de escaños, está provocando una sangría de votos en su formación a lo largo y ancho del territorio español debido a sus discursos ideológicamente incendiarios que no dan de comer ni a españolistas ni a catalanistas. Harían bien en reflexionar en Cs y en el PP, pues no basta con apelar a la baja participación en las elecciones catalanas, y menos aún echar la culpa a los alegatos de los contrincantes; ni siquiera el caso Bárcenas ha calado lo suficiente como para justificar los pobres resultados del PP. Tampoco hace bien Inés Arrimadas en responsabilizar a su antecesor, pues se ha evidenciado que, pese a sus esfuerzos, no ha logrado demostrar su utilidad e influencia en el Gobierno central.

Esto ya había ocurrido en Galicia, y así lo expusimos en su momento. Los ciudadanos premian la gestión más que las ideologías, sobre todo en tiempos de crisis sanitarias y económicas como el que estamos viviendo. Aquí se premió la gestión de Feijóo y su discurso centrado en Galicia, así como el programa del BNG, que supo aparcar, aunque fuese momentáneamente, sus principios ideológicos en favor de propuestas concretas de acción y gestión, hasta el punto de confluir y ponerse incluso al servicio del Gobierno autonómico. Parece claro que, más que ideologías o nacionalismos, los catalanes han evidenciado con sus votos un pragmatismo que, a buen seguro, comparten el resto de los españoles.