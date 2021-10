“Elas”: música y cine de Aaron Siebert Sío

Aaron Siebert Sío, presenta su trabajo cinematográfico del que también es responsable de la banda sonora, “Elas” y con un profundo tratamiento con referencia familiar, experiencia que ya conocemos por otras aventuras. “Elas”, filme realizado por él, no resulta una aventura primeriza y que para la ocasión, nos remite a un relato poético de Xosé Díaz Castro, “Vísperas”, que podrá seguirse mañana en el Festival de Vilagarcía- 19´00 h.-, para repetir el día 30 en otra cita consolidada, el “XII Festival FKM”, de A Coruña, y que desde los comienzos, se mantiene dentro de los parámetros del cine fantástico y de terror, además de otras ficciones, al que no le faltan seguidores y entusiastas, tal cual se observa en otros que se vienen convocando, preferentemente en citas de temporada. La convocatoria coruñesa, se clausurará al día siguiente en la Fundación Luís Seoane y como señas de identidad, tuvieron ediciones dedicadas a Kenneth Anger, Darío Argento, W. Borowzyck, Pier Paolo Pasolini o Jindrich Polak. “Elas”, de Aaron Siebert, dispone de una banda sonora en la que usa recursos orquestales clásicos, con impregnaciones de raíces folklóricas gallegas, por el recurso a formas tradicionales. El registro sonoro, añade piezas cantadas en gallego, por un soprano mejicana.

Aaron Siebert Sío, disfruta de la doble nacionalidad norteamericana y gallega. Tuvo un primer tanteo con la música a los nueve años, y ya como adolescente, a los 16, como alumno del Conservatorio Profesional de Vigo, estrenó una serie de piezas para un concierto de la “Unicef”, mientras ponía en práctica un proyecto de “crowdfunding” con quien fue su maestro de vital importancia, el compositor Octavio Vázquez, quien también cuenta con estrenos y encargos de la “RFG”. Será su tutela la que le lleve a ampliar conocimientos al “Nazarth College”, en donde completó su licenciatura en interpretación y composición. Realizó un master en músicas para el cine, y medios audiovisuales, otra de las facetas primordiales, en la Eastman School of Music, de la Rochester University. La relación entre Aaron y Octavio, se fue consolidando desde los comienzos, compartiendo criterios de composición en la actualidad. El primer año en el “Nazareth College”, fue puente para Aaron para lograr una estancia estival en Los Ángeles, en donde accedió a la empresa de Hans Zimmer, ganador de un “Oscar”, por “El Rey León”, y para el reconocimiento de graduación, en 2018, sería valorado por el Premio de Composición del Departamento de Música. Su pieza para orquesta se inspiraría en dos obras: “Arlequín”, del pintor pontevedrés Rafael Úbeda y “Largo Viaje III”, de Nicoletta Tomas Caravia.

Aaron Siebert Sío, confiesa que su música para concierto, está muchas veces ligada a imágenes similares a la pintura, lo cual le parece una oportunidad necesaria para colaborar con otros artistas, plasmando sus mundos con estos otros medios, en las posibilidades de la interdisciplinariedad y para centrarse en esa idea, el master abordado en la Rochester University, centro docente que le concedió el Premio de Composición, dedicado a la música de cámara, espacio que compagina habitualmente con estos trabajos para las artes escénicas y en particular con las bandas sonoras. En las “XXX edición de Galegos do Ano”, fue reconocido por su trabajo dedicado al pintor Rafael Úbeda. En la “East School of Musik”, tuvo como maestros a Mark Watters, Dave Rivello y Ricardo Zohn-Muldoon, mientras preparaba lo que sería el estreno como director y productor de cine, con un cortometraje de 35 minutos, con músicas grabadas por la “Empire Film Music Ensemble Orchestra” y Luisa Hidalgo como solista.

De la temporada pasada y dentro de la programación del Auditorio de Galicia, nos queda el recuerdo del estreno del encargo confiado, “Memorias de un neno labrego”, composición que partía del cuento de Xosé Neira Vilas, y que le había impresionado desde muy joven. Para Aaron, la composición era una música lírica, centrada en la belleza de la disonancia en las distintas familias de la orquesta, estructurada en varias ondas de tensión que nacían de “alalás”, “muiñeiras”, gaitas y zanfonas, entrelazadas y reinventadas en texturas orquestales que culminaban en un climax que simbolizaba el renacer final de su protagonista, “Balbino”, ya como adulto. La composición la llevó a cabo en la nostalgia mantenida desde los Estados Unidos, país en el que se formaba en todos estos estilos de los que parece conseguir excelentes resultados profesionales. La palabra final, queda confiada al compositor Aaron Sibert Sío, y a su compañero y maestro Octavio Vázquez.