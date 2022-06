Elecciones presentes y futuras

A MARÍN, en Andalucía, le hacen entrevistas como de jubilata, le preguntan qué va a hacer en el futuro, o sea, el lunes, qué va a hacer de su vida, y sólo les falta añadir “ahora que tendrás mucho tiempo libre”. Marín, que ha hecho dos buenos debates porque seguramente iba sin agobios, contesta que si no hay representación parlamentaria se irá a casa, lo cual es una obviedad, pero insiste que él es gobierno, ha sido gobierno, y seguramente le parece mal que, más allá de las espadas de Damocles (lo de espadas va sin segundas) de las encuestas, no es elegante andar dando pasaporte al personal antes de la urna.

Sucede que la política también tiene sus morbos, o sobre todo tiene sus morbos. A Marín lo ven como el último del sacrificio centrista, el que apaga la luz, aunque no sea exactamente cierto. Marín se defiende con dignidad, hay que decirlo, no porque lo suyo sea la tarea del héroe, que tampoco, pero no quiere que le ninguneen antes de tiempo, digan las vísceras humeantes lo que digan, que él fue gobierno, es gobierno, y así. En una entrevista con El País contestaba ayer: “No fui a hacer un debate contra nadie”. Lo cual es novedad, porque hoy es el todos contra todos, hasta que llegue, eso sí, la hora de los pactos. Dicen que a Marín, lo dice él mismo, le empuja hacia abajo el deterioro de la marca, o, dicho de otra forma, la desafección hacia Ciudadanos que la encuestas muestran, y algunos resultados recientes, que no es lo mismo que le desafección ciudadana, así, en general, que también existe.

Según eso, añaden otros, a Espadas le podría pasar lo mismo, aunque invite al voto útil, ese voto que suele salir a relucir en los momentos difíciles. Le dicen que detrás de él está Sánchez, y como el gobierno vive últimamente en un sinvivir, no sólo diplomático, sino el sinvivir de un mundo convulso a todo gas, afanado en aplanar la luz que no se doma, y también en que baje la cesta de la compra, que, dicho sea sin ofender, nunca tuvo más sentido aquello de que el aceite es puro oro líquido, lo mejor es no pedir refuerzos de la capital. Cuando hay dificultades los políticos autonómicos miran menos para Madrid, pero tampoco es que Feijóo haya estado de sol a sol en Andalucía, aunque sí algo, ocupado en el aterrizaje y en los asuntos de estado, ahora que ve que Sánchez sufre los achaques de la legislatura.

Moreno, dicen, se ha bastado con no moverse mucho, pero a Feijóo le preguntan todo el rato por Vox. Ha dicho que el PSOE podría aflojar unos votos llegado el caso, y en este plan, y así salir del atolladero, pero Espadas no parece por la labor, en plena lucha por mantener el tipo. A estas alturas del verano tórrido nadie saca las castañas por nadie, aunque Por Andalucía podría hacer el gesto, como final de unas elecciones raras para la izquierda.

En la distancia, aunque también se ha bajado al sur, aparece de nuevo la figura de Yolanda Díaz, que no quiere oír hablar de abstenciones, pero sí de su proyecto nacional, de su gira (como los Rolling) y de lo que venga. Ella está en esa clave, lleva tiempo cocinándolo. Hay un curioso enigma en torno a todo esto, es como el secreto mejor guardado, o quizás no, quizás sólo se guarda un sentimiento, una intención, una intuición, un deseo, pero Yolanda sabe que el monte no puede parir un ratón, llegado el caso. Sánchez espera a la cumbre de la OTAN, y por supuesto a Biden, porque no tiene ganas de ser el paganini electoral de toda la crisis.