Elisabeth Leonskaya: “Concierto para piano nº 2, en Si b M.Op., 83”, de J.Brahms con la “OSG”

Elisabeth Leonskaya con una de sus obras de particular afecto, el “Concierto nº2, en Si b M. Op. 83”, de Johannes Brahms, que dirigirá Dima Sloboneniuok, en el Coliseum de A Coruña- 20´00-, y que incluye la “Sinfonía nº 6 (Mística)”, del polaco Andrej Panufnik (1914-91). Elisabeth Leonskaya, considera a S. Richter su maestro, quien la había acogido cuando pasaba momentos difíciles y fruto de ello, acabarían dando conciertos a dúo. El exilio les acabaría separando y ya en la etapa vienesa, tendrá como compañeras a Maria Joâo Pires o Martha Argerich. En una entrevista de hace tiempo, respondería a los elogios que hacía de Dmtri Shostakovich y Brahms: Brahms es un compositor que he tocado mucho en mi vida. En mis tiempos de estudiante en Moscú, todo el mundo tocaba música de Sergei Prokofiev, Rachmaninov y Alexander Scriabin. Y yo preferí seguir otro camino, En el primer año, tuve que tocar, como todos, las sonatas de Liszt, Mozart y Beethoven. Pero en el segundo, descubrí a la “Tercera sonata” de Brahms y con diecinueve años toqué su “Segundo concierto para piano. Brahms me ha acompañado siempre. Algunos de sus colegas ponen en entredicho la “Escuela rusa”, aunque ella confirma su absoluta fidelidad. Su presencia en nuestro país, es una realidad constatable por su participación en ciclos habituales de temporada y en otros cursos.

Brahms pues, con este concierto esbozado tras un primer viaje a Italia, en la primavera de 1878, y que completará dos años después, en el verano de 1881. Obra extraordinariamente difícil de dominar técnicamente, a causa de sus masivos acordes, sus amplios intervalos, sus pasajes en octavas, terceras y sextas y sus complicados ritmos. Mayores son las exigencias que plantea a la actitud de la solista en cuanto a la comprensión en su conjunto de la obra por su obligado reto frente al conjunto orquestal ya que habrá de participar a veces casi como acompañante. Esa parte del piano será poco más gratificante que una pieza de música camerística, exigiendo un gran viruosismo. El carácter en resumen, muestra la necesaria libertad, en un estilo poco frecuente en sus obras. La violencia y trágica atmósfera del “Primer concierto”, se ha desvanecido, resultando un trabajo pleno de un maravilloso equilibrio, al que se podía valorar como de una serenidad helénica. Brahms añadió a los tres acostumbrados tiempos. Un cuarto “Scherzo”, con lo que la obra puede asemejarse a las sinfonías o a las piezas de música de cámara.

Cada uno de los movimientos no es tan breve como suele ocurrir frecuentemente en las obras de los años de madurez, apartándose de las normas clásicas. En el primero de ellos, la exposición es precedida por una especie de diálogo entre solista y orquesta; el “Scherzo” da paso a una libre recapitulación, en vez del tradicional “da capo”, después de trío y similares innovaciones pueden encontrarse en los otros dos tiempos. Brahms quiso asegurarse de que la obra fuera interpretada con un estilo completamente rapsódico, El manuscrito propiedad de ña Biblioteca Universitaria del Estado, en Hamburgo, muestra una serie de indicaciones sobre pequeñas alteraciones del “tempo”. El autor, suprimirá posteriormente esas indicaciones al comprobar que su literal observancia echaba a perder la continuidad de los movimientos. Mientras divagaba sobre la obra, Bülow le hablaría de ciertas innovaciones y que calarían profundamente en nuestro músico, el propio Büllow puso a su servicio su propia orquesta. Una prueba de fuego, fue la interpretación a dos pianos con Brüll, siendo testigos Billroth y Hanslick, y que darían su aprobación. Dudas hubo con todo en su presentación pública, en el otoño de 1881, por las dudas de Büllow, pero afortunadamente la respuesta fue positiva.

Andrzej Panufnik, personaje típico de su época por el obligado exilio y por los avatares de la Segunda Guerra Mundial. Se acercó tímidamente a la “Segunda Escuela Vienesa”, pero con escasa seguridad. Grandes directores le confiaron obras, como Stokowski, que estrenó la “Oración Universal”, Seiji Ozawa, André Previn, Sir Gerg Solti o Yehudi Menuhin, que le pidió un “Concierto para violín” y también M.Rostropovich, con el “Concierto para chelo”. Obra de gran impacto, fue la “Sinfonía de la Esperanza”. En su primera visita a la Unión Soviética, conoció a Dmtri Shostakovch y a A.Katchaturian además de otros de aquella generación, dejando como resultado la “Sinfonía de la Paz”. Vendrán trabajos de compromiso para el cine, mientras se preocupa por las tradiciones polacas.

La “Sinfonía nº 6 (Mística)”, es reflejo de su fascinación por el misterio en sí mismo y en su belleza, partiendo de la geometría y al símbolo de un orden universal, que lleva a una armonía interior. Una figura ilustra el hecho de que se necesitan seis círculos exactamente iguales en tamaño, para rodear completamente un séptico círculo del mismo tamaño: no cinco o siete, sino seis, Quizás podría explicarse simplemente mediante fórmulas matemáticas , pero para mí- confiesa el autor-, esta figura geométrica infunde una sensación de un concepto puramente técnico. Todos los aspectos de esta “Sinfonía Mística”, están estrictamente relacionados con ese número: la obra completa consta de seis secciones sustanciales, basadas en seis tríadas, seis patrones melódicos, seis combinaciones armónicas, compuestas en el metro seis ( y resulta ser mi sexta sinfonía). Con estos seis, traté de utilizar la ley de la proporción geométrica para proporcionar fuerzas de unión estructural a través de los elementos de melodía geométrica” armonía “geométrica” y ritmo métrica “geométricos”.