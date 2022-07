Empieza el invierno

ES posible que, con este calor inhumano, infernal, no nos metamos en el papel de habitantes del invierno. Dicen los cronistas que hay que meterse en ese papel, aunque ya llega agosto, porque Putin está esperando al general invierno. Sería, dicen, el momento de cerrar el grifo del gas y mandar a media Europa a la tiritona. Parece que los alemanes, y algunos países del Este, lo tienen peor, por la mucha dependencia, y también porque allí el frío arrecia.

España quiere negarse al ahorro en gas, porque le va mejor, a pesar de los malditos precios, claro, y porque tenemos el gas licuado, algo en lo que estamos por encima de los países próximos. El frío en invierno puede ser tan malo como el calor en verano, y parece que nos enfrentamos a ambas cosas. Normal que los políticos no quieran ni oír hablar de eso y que Putin, en cambio, lo vea como un arma excelente, la energía como arma de guerra.

Ya decía mi madre que el calor es peor que el frío, porque es más difícil de combatir. Pero en lo más crudo del invierno, habría que ver. La gente sabe que hay una guerra terrible en las puertas de Europa y un endurecimiento absurdo y kamikaze de la vida contemporánea, sólo porque ha vuelto la vieja historia de la disputa de territorios y fronteras. Son veleidades humanas, resabios de nuestro ser animal, territorial, tribal. Pregunten a un antropólogo.

Sorprende que la estupidez esté creciendo tanto en este mundo tan informado. No sólo se reeditan formas de guerra que parecen de la prehistoria, salvo por la demoniaca precisión de los misiles, sino que hay una parte del personal que no cree en el cambio climático, así se le quemen las bardas del corral o las pestañas. No es posible, claro: es que no hemos estado echando mierda al mar y al aire durante décadas, no hay calentamiento global, qué va, no hay episodios violentos del clima, ni lluvias desatadas, ni hay incendios pavorosos que se llevan hectáreas de arbolado. ¿A qué se debe esta manía de negar lo evidente? ¿A qué viene negar lo que la ciencia afirma?

Casi no se sorprende uno de nada en este tiempo atolondrado. Se disemina la superficialidad, el enfrentamiento de contrarios, el único gris que queda es el de la ceniza de los montes calcinados. Todo al blanco y al negro, hay quien está interesado en que todo se dirima en la polarización total, en un perpetuo duelo a garrotazos como en el Goya más oscuro, que nos viene de tradición.

Y ahora, mientras casi toda España supera los 40 grados, mientras caen sobre nosotros infinitas noches tropicales, mientras vuelan las ascuas sobre los cielos anaranjados del terror, llega el miedo al inminente invierno (el mal siempre es inminente), como en ‘Juego de Tronos’. La naturaleza imitando al arte, o así. El país parece una yesca, la lluvia no llega, y cuando llega lo hace a lo bestia. Hay que plantar muchos más árboles, pero el fuego se da más prisa. África se cuela en los cielos, los campos olvidados parecen sabanas despobladas, los montes, dicen, no se limpian, son una bomba de relojería. Y así, cada vez más calor y cada vez más hectáreas quemadas.

La gente vive sin tregua. Guerra, inflación, desastres climáticos, el aviso del invierno que llega y que puede ser un arma contra Europa. Huimos del calor, huimos del frío. Somos otra vez, sin saberlo, los seres desnudos de las cavernas. Pero ahora no adoramos al sol, sino al nuevo dios de las pantallas.