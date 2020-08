En Compostela... como en Braga

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA de Portugal, con sus luces y sus sombras, ha merecido el calificativo de milagro. El país luso, tras ser rescatado en el año 2011 y sufrir una fuerte recesión en 2012 y 2013 emprendió un conjunto de reformas que permitieron la reducción del déficit, el recorte de la deuda, una menor desigualdad, la bajada de la tasa de paro hasta niveles de 2004 –6,7%– y, sobre todo, diversificar la economía y hacerla competitiva. ¿Milagro? No, los milagros económicos no existen, esta trayectoria es fruto de una combinación de reformas estructurales de calado junto con otros factores –externos e internos–, que otorgaron al país una solidez y estabilidad sin parangón.

La internacionalización de la economía portuguesa –cuyas exportaciones pasaron del 30 % del PIB en 2010 al 50 % en 2019–, un plan sólido de promoción de la inversión extranjera directa, la implementación de medidas y medios que abonaron el campo del desarrollo tecnológico y una apuesta clara por la economía digital, llevaron allí grandes empresas tecnológicas y startups. Sin ir más lejos, Lisboa se hizo con el Web Summit –el mayor evento tecnológico del mundo– lo que contribuyó a que Google instalase en la capital portuguesa su centro tecnológico para Europa, Oriente Medio y África, lo mismo que dos grandes automovilísticos alemanas tienen allí sus centros de ingeniería de software apoyados en la compañía local Critical Software. En Oporto han hecho su desembarco también Siemens, Vestas o VW, al igual que Braga consiguió acaparar, entre otras, la inversión de Bosh y su centro para la conducción autónoma.

Esta nueva configuración de la estructura económica lusa no evitará que se resienta tras el impacto de la covid-19, pero sufrirá menos que la española y, sobre todo, lo harán en menor medida aquellos territorios que tienen un plan. Este es el caso de la ciudad más antigua de Portugal, Braga, cuyo plan estratégico para tres mandatos municipales se propuso un crecimiento 1 % superior a la media de la península y la creación neta de 500 empleos por año, tras convertirse en una “innovation city” y en un centro de industrias innovadoras, al tiempo que en una ciudad amable y atractiva para sus ciudadanos. Su pretensión es la de consolidarse como la tercera ciudad portuguesa y la décima de la península Ibérica para invertir, vivir y visitar. Pasado el ecuador de su ejecución, su población no solo aumenta año tras año, sino que ha conseguido reducir considerablemente la media de edad media de sus residentes, con oportunidades residenciales y de trabajo para los más jóvenes.

La implantación de infraestructuras de vanguardia relacionadas con las tecnologías de la comunicación y la electrónica, la ingeniería, la eco-construcción, el comercio sostenible y el turismo forman un círculo virtuoso que ha dado como resultado un clúster industrial con mucho futuro, donde la Universidade do Minho se ha implicado directamente. Pero no solo eso, también ha sido determinante el papel de la oficina de promoción económica municipal, que ha dado con la tecla: un registro único de captación de inversiones, una ventanilla única para la tramitación de asuntos burocráticos, unos procedimientos sencillos para la creación de sociedades que, de manera física o virtual, están en marcha en menos de 24 horas y un coste de constitución que no llega a los 300 euros, son una parte importante del éxito.

Esto es solo una muestra, y no una más, de que un plan estratégico bien armado y liderado, permite avanzar. Lo demás son solo documentos en un cajón que sirven para armar una estrategia en el discurso de los políticos, pero carentes de capacidad tractora. En Compostela... como en Braga se necesita un plan.