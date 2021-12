En defensa de la democracia

EL asalto al Congreso de los Estados Unidos del que se cumplirá un año el próximo 6 de enero es un aviso a navegantes que debe mover a reflexión sobre la vulnerabilidad de la democracia y la necesidad de su defensa incluso en un país que es uno de sus adalides, que vio como la sede de su soberanía popular era profanada por inspiración de quien había ejercido el poder político. Es un ejemplo de cómo la democracia está amenazada incluso en los países de tradición liberal acrisolada.

La iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden, de convocar la Cumbre por la Democracia –celebrada de forma virtual– tiene por finalidad lanzar una advertencia sobre los “alarmantes retos” que tienen por delante ante los desafíos a los que se enfrentan las propias democracias, el respeto a los Derechos Humanos y la obligación de fortalecer las instituciones frente a una serie de amenazas globales que son de nuevo cuño derivada de la meliflua respuesta que dieron los regímenes democráticos a los problemas de los ciudadanos en la anterior crisis económica con su derivada del aumento de la desigualdad, el florecimiento de los partidos de extrema derecha y la desinformación y la noticias falsas que tienen su cueva en la redes sociales.

La denominada Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática que quiere lanzar Biden es un conjunto de medidas políticas avaladas por su Gobierno para “reforzar la democracia y defender los Derechos Humanos” a nivel mundial que va a acompañada de fondos para su ejecución. Son escasos en comparación con la ambición del proyecto, pero son un aldabonazo porque pretenden apoyar a los medios de comunicación independientes, luchar contra la corrupción, favorecer la intervención la mujer en el proceso democrático y el favorecimiento de las elecciones libres y justas.

La Cumbre de la Democracia, no obstante, parte con un déficit de concepto dado los invitados a participar en ellas. Por supuesto no están presentes ni China ni Rusia ni otros países que se deslizan hacia regímenes autocráticos, aunque son socios de Estados Unidos en distintos ámbitos. Por ejemplo, no han estado presentes ni Marruecos, ni Turquía, ni tampoco Hungría, ni por supuesto los países latinoamericanos en los que se atisbe el menor tufo bolivariano. Pero sí fueron invitados el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro, Polonia, o las Filipinas de Duterte. Y Taiwan.

Ha sido la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien ha puesto el acento en que los autócratas se han envalentonado, las violaciones de los Derechos Humanos se han multiplicado, la corrupción socava el progreso y la desinformación mina la confianza de los ciudadanos. Esos son los retos que han de afrontar los regímenes democráticos para superar las amenazas.