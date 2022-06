En defensa de la industria química de Galicia

CUALQUIER actividad humana implica una alteración, mayor o menor, en el entorno. Con la actividad industrial ocurre lo mismo, pero a mayor escala. La sociedad recela del impacto que esta alteración genera y, lógicamente, pone en duda cualquier actividad industrial. Mediante los Análisis del Ciclo de Vida se pueden comparar objetivamente los impactos de los procesos productivos y de los productos para poder consumir e invertir con criterios de sostenibilidad. Las leyes deben de establecer los límites permitidos basándose en los criterios objetivos anteriores.

Un sector industrial importante para Galicia es el sector de la transformación de la madera, un recurso renovable y que gestionado de forma sostenible puede contribuir a generar riqueza para nuestra Comunidad sin generar alteraciones en el entorno donde se lleva a cabo.

El sector forestal tiene una empresa tractora que es ENCE, en Pontevedra, que ha liderado el sector forestal y maderero de toda Galicia, generando riqueza en toda la comunidad gallega y, también, empleo directo e indirecto en empresas que le nutren de materias primas y le prestan servicios. La celulosa que ENCE fabrica permite que otras empresas puedan fabricar papel impulsando otros sectores, que lo necesitan, dotando a la sociedad de un material sostenible sustitutivo del plástico. Todo esto lo hace ENCE, en Pontevedra, generando energía eléctrica que reutiliza o pone en el mercado. Esta generación de energía renovable, independientemente de que sople el viento o luzca el sol, solo es realmente valorable cuando en situaciones de conflicto el precio del gas sangra la economía o cuando directamente se corta el suministro, como le acaba de ocurrir a Finlandia.

Esta planta de ENCE es una de las dos únicas fábricas de Europa que produce pasta de papel totalmente libre de cloro (TCF) a partir de madera de eucalipto y aprovechando todos los elementos del árbol para generar electricidad, con la que prácticamente genera toda la energía renovable que precisa para operar, dejando de consumir la energía presente en el mercado a disposición de otros usuarios.

El compromiso con la protección medioambiental de la planta de ENCE está avalado por los muy bajos parámetros de vertido y emisiones, los cuales permiten un aumento en las actividades de marisqueo, además de un aumento de la productividad y calidad del banco de Os Praceres, junto a la planta favoreciendo que cientos de familias de la comarca vivan de esta actividad.

El compromiso de ENCE con el medioambiente ha ido más allá de cumplir con la normativa legal. Esta planta está adherida, de forma voluntaria, al Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) y ha sido reconocida por su desempeño medioambiental con la Distinción Oro de la Comisión Europea y, en 2019, ha recibido el certificado medioambiental Residuo Cero, de AENOR por su eficiente gestión y valorización de residuos. El excelente desempeño ambiental realizado en la planta, permite que la celulosa producida en Pontevedra cuente, desde el 2014, con la exigente etiqueta ecológica Nordic Swan. Otra prueba más es la posición de liderazgo de ENCE y su compromiso medioambiental, es su posición en el ranking de Sustainalytics como “empresa más sostenible en su sector”.

Este ranking es utilizado por los fondos de inversión para valorar el riesgo de sus inversiones en empresas y tiene en cuenta su gestión ambiental, social y corporativa. Esos reconocimientos independientes acreditan que ENCE no solo es un modelo de gestión empresarial, sino que, también, es un modelo de gestión medioambiental en su sector, y esto no es una opinión, es un hecho.

Por ello es difícil entender el acoso y el estado de inseguridad jurídica en la que está actualmente la planta de ENCE en Pontevedra. Esta situación no solo es perjudicial para la planta, lo es también para Pontevedra y para Galicia ya que se está enviando el mensaje que evitará que otras industrias se implanten en Galicia frenando con ello su crecimiento económico. Hoy en día fabricar no implica contaminar y ENCE es un ejemplo de ello. Los gallegos y gallegas debemos de defender empresas que, como ENCE, no solo se preocupan por los dividendos a final de año, sino también por el cuidado de su entorno y las personas.