TENSE dito que boa aparte das ameazas exteriores que vivimos de cotío, sexan ou non reais, teñen unha saludable función de branqueo mental, anímico. Despois dun telediario, coa súa liña de desastres, a vida de calquera parece máis normal, máis xustificada na súa prudencia, no seu discreto retiro.

Estamos afeitos a non dar un paso sen lle pedir permiso á sociedade e ao estado. A nosa normalidade actual inclúe unha interdependencia que non deixou de gañar puntos nestes derradeiros anos de pandemia. Todo son etiquetas para sentirnos seguros. Vivimos arrodeados de protocolos informativos que nos guían, poñendo nas mans dos expertos as anomalías imprevistas. Sen embargo, en cada asunto importante ninguén pode ocupar o lugar das nosas decisións persoais, ás veces moi solitarias. A vida non ten protocolos que a cubran. Non hai unha norma para ser pai ou fillo; nin para levar ben tal ou cal carácter, que nunca foi elexido; nin para querer ou ser querido; nin para ser feliz ou infeliz.

Falamos constantemente do mal dos outros: os violentos, os rusos, os negacionistas, o terrorismo islámico, o machismo... Todo esto será certo, pero ás veces parece que esa maldade de outros oculta o mal miudo que vai con nós, coas rutinas da nosa normalidade, na nosa corrección social e política. Non é certo que xa padecemos as enfermidades –depresión, estrés, obesidade, medicalización intensiva– dunha cultura onde non debe ocurrir nada imprevisto, fóra do espectáculo virtual das pantallas? De feito, as cen adiccións consumistas que nos circundan semellan o sustituto dunha vida real que falla na súa necesaria aventura.

Parece que o consumo das facilidades tecnolóxicas deben compensar a dificultade de vivir, a perda de musculatura para afrontar os retos dunha vida común e terreal. O medo a sufrir ou a ser rechazado, se cadra maior hoxe que onte, non nos convirte en algo inválidos na vida real, aínda que estemos moi ben equipados no benestar tecnolóxico?

Traballamos de sol a sol, en parte para non pensar que fixemos da nosa vida. Por en medio vai unha tristura calada, da que non sempre se fala; tamén certo aburrimento, a precariedade das relacións afectivas... Esto por non falar dun alarmante pico no nivel de suicidios. Aínda que a nosa economía vaia indo, temos que comprar un can para non sentirnos sós.

O importante, que só depende de nós, deixámolo para mañá: cando por fin nos xubilemos, o vindeiro fin de semana, as vacacións... A teima de seguridade levou a que vivamos a plazos, endebedados á oferta seguinte na gran serie social. Parece que o estrés do recambio nos da seguridade. Pero que esperamos, en realidade? Esperamos que nunca pase algo que nos poña en risco persoalmente. Como se non poderiamos padecer nada, esperamos que siga a rutina da seguridade, do consumo e da cobertura.

Teriamos que volver a ser libres nun punto chave: non delegar máis en outros, que nin coñecemos, todo aquilo do que depende a nosa existencia única e mortal. Esto non chama a volver a fortalecer o individualismo, no que xa estamos. Polo contrario, esixe volver a traballar pouco a pouco en pequenas comunidades baseadas no que realmente somos, sen postureos, diga o que diga a poderosa sociedade do espectáculo.