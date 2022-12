HAY una guerra contra el covid y una guerra contra la guerra. Bueno, y otras muchas, dormidas, latentes o muy despiertas. Estamos en guerra, es todo lo que se me ocurre decir al terminar el año. Sí, en estas postreras horas del calendario, en esta convención no tal convencional, sino histórica, cultural, religiosa, pagana, humana, en fin. Rasgar esa hoja es un acto demasiado sencillo, pero ya saben todo lo que arrastra. Cómo pesan esos días que vamos a tirar a la basura, aunque algunos permanecerán en la memoria.

Hay teóricos (siempre hay teóricos de algo) que aseguran que la guerra es inherente a la condición humana, parte incluso del cambio, y quizás también sea inherente a la condición de las máquinas y los robots, ya veremos. Para sustituir a la guerra tenemos, por ejemplo, el ajedrez y el fútbol, considerados como representaciones simbólicas de la batalla, que nunca debe llevarse a cabo físicamente. Una pena que con el ajedrez y el fútbol no se solucionasen los conflictos. También pretende lo mismo la democracia, hoy sometida a tensiones de gran calibre, incluso desde dentro. También en los parlamentos se escuchan hoy grandes batallas, no siempre con la mejor oratoria, pero al menos se quedan en el Diario de sesiones y, ya en versión muy post, en ese lugar de las redes sociales que algunos consideran un albañal. Que todos los miasmas sean lingüísticos, aunque sean de mal gusto. El daño de una fosa séptica de adjetivos es siempre inferior al impacto de un misil.

El final de 2022 merece una buena celebración, como quien se quita un peso muerto de encima, pero es un año que tiene voluntad de continuidad (no para el descuento en el surtidor, eso es cierto). La invasión de Ucrania, como tantas guerras, no desconoce las estaciones, no ignora el crudo invierno, sino que lo utiliza, pero no tiene interés en las fronteras del calendario, una cosa más doméstica y más de tiempos de paz. La guerra atraviesa con indiferencia este dintel que en algún tiempo creímos mágico, la oscuridad no se disipa, aunque medio mundo celebre, aunque los fuegos artificiales inunden las pantallas comenzando por Australia, aunque suene la música alegre del Concierto del Año Nuevo en el corazón de una Europa sacudida por el horror cercano. Es bueno seguir con estos rituales de los días felices. No hay tribu sin ritos, con permiso de Lévi-Strauss, aunque la tribu sea global. Alguno dirá: también tocaban los músicos del Titanic, sin perder la compostura. Aquí, eso sí, esperamos mantenernos a flote. Aunque el oleaje sea feroz.

No pasa nada por despedir el año con esa convicción triste de que la guerra ha vuelto. Los fuegos artificiales frente al vuelo gris de los misiles, ese es el paisaje. Podemos acudir a Maquiavelo, a Clausewitz... ¿La guerra es la continuación de la política por otros medios? Me parece una terrible definición. El agotamiento de la política supone, así, el desembarco en la violencia, en la brutalidad. El exceso de pasión, las creencias supremacistas, los males de la política emocional. Nadie diría que esta edad de la ciencia y el progreso no se detendría a la hora de utilizar herramientas que no se apartan de la Prehistoria. ¿Será que, en verdad, no hemos avanzado tanto?

Sería bueno que mañana terminase este tiempo de oscuridad, que el calendario fuera capaz de llevarse los días con sus agravios. Pero no es esta la edad de la inocencia. Sin embargo, si la guerra nunca se ha separado de los hombres, tampoco lo ha hecho la celebración. Como el niño que espera el regalo al amanecer, levantemos la copa por la causa de la libertad y de la igualdad. No basta con pensarlo, pero pensar en esto ya es una victoria.