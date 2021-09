En honor de la palabra

A un amigo, de los de verdad, lector asiduo de mis humildes prosas, le prometí, un cierto día, escribir sobre la palabra. Difícil empresa, si se tiene en cuenta que se trata de la facultad racional más importante que tiene nuestra mente para vehicular las ideas y asegurar así la comunicación y el entendimiento entre los hombres. Pese a ello, quiero dar, sin demora, cumplimiento a mi promesa, para demostrar a mi amigo que, al menos en este asunto, soy un “hombre de palabra”.

Sea escrita o sea hablada, la palabra es la unidad léxica que, por sí sola, justifica la existencia de dos ciencias, como son la filología y la lingüística. La palabra, con su ritmo y su cadencia, hace bella la poesía y ameniza la lectura del sector profesional y también la del simple diletante. Hoy, por cierto, se cultivan otras formas de poesía, donde todo es verso suelto, con olvido de la métrica, de la rima y demás normas. De este modo nos quedamos con la idea, la figura y el concepto, olvidamos la belleza del soneto y sucede que, pretendiendo hacer poesía, hacemos prosa.

La palabra tiene tal valor social que debiéramos usarla con respeto y con mesura, para no caer en vulgar palabrería y cumplir, además y con criterio, aquello que se llama economía lingüística. ¿Cómo usamos la palabra? Observamos que, no pocas veces, la tratamos con incuria, con el riesgo de llevarla al descalabro. No cuidamos la palabra, por pereza, cuando obviamos el acento imprescindible y no digamos, cuando, por cuestiones de ignorancia, confundimos b con v o dejamos de poner la h, en su lugar.

Es notorio que no reinan buenos tiempos para hablar de ortografía. Observamos cómo ilustres titulados universitarios cometen errores en el manejo de la misma. En mis tiempos, tales faltas eran causa de vergüenza personal y había un libro de texto, en las escuelas, que se llamaba Ortografía práctica de Luis Miranda Podadera con ejercicios prácticos para resolver. Hoy vamos muy deprisa, al compás de la informática, y así escribimos k, en lugar de que, x, en vez de por y otras lindezas. Y, mientras recortamos y atropellamos nuestra palabra, importamos neologismos sin descanso, conculcamos el orden gramatical y restamos la elegancia y el honor que le debemos a una palabra utilizada por 580 millones de hablantes.