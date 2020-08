En la imprevisibilidad

NO hay certezas, en todo caso, muchas incertidumbres. Hemos querido vivir en estos meses en una necesaria, quizás, burbuja. Tan indómita como indomable para nosotros mismos después de tantas semanas de confinamiento. Muchos alzaron sus voces invocando sus derechos individuales y el atropello a la libertad. Particularmente no lo he compartido. Está y queda probado que el confinamiento ha evitado males mayores. Otra cosa es la pesarosa visión de algunos que aprovecharon sus comparecencias televisivas para soltarnos durante casi una hora sin preguntas una retahíla de datos las más de las veces inconexos y escasos argumentos. Eso sí era criticable. Pero aquellos que en algunos barrios acomodados de no pocas ciudades se ciñeron de la cabeza a los pies su particular bandera de España y sus caceroladas, dejaron de hacerlo en cuanto se abrieron las terrazas de los bares. Una vez más se confundió la polarización política y el sectarismo tan triunfante con el sentido común.

Hoy las noticias empiezan a alarmar. Al igual que ayer, en los peores meses de la pandemia de primavera la guerra de cifras y el baile de éstas jugando con días o semanas es incomprensible.

Pero ya no lo es tanto la imprevisibilidad. No cabe ésta, ya sabemos la distancia entre la probabilidad y la posibilidad, también su contrario, la necesidad. Y hoy la necesidad significa prudencia, cuidado, sentido común y también una cierta tranquilidad. Estamos, como decía nuestro querido amigo Gestal, epidemiólogo de intachable reputación, en un país donde al españolito se le distingue por su ingobernabilidad, habida cuenta que cada uno, si puede, hace lo que quiere. Pero donde la prudencia y el sentido cívico debe presidir conductas, comportamientos y un estado de responsabilidad individual máxima. Debemos estar tranquilos. Probablemente hoy en España estamos habida la capacidad de diagnosis que ya hay, el conocimiento del virus tras lo que pasó, la cualificación médico sanitaria tan alta y las cada vez más numerosas pruebas de PCR en una situación muchísimo mejor que hace meses, tal vez equiparable –salvando las distancias tecnológicas– a la de Corea del Sur hace meses y donde el impacto fue mínimo.

¿Qué lecciones extraer? Muchas, pero no valen de nada si no impera un comportamiento racional y sobre todo, que rompa de una vez por todas esa burbuja mental que, como mecanismo de supervivencia y olvido, sí, olvido, todos hemos instalado en nuestro subconscientes. Sol y playa, montaña y senderismo, país desmadejado y huizado, políticos en la tumbona y procurando que el moreno no nuble la imagen de jovialidad y atribulación ensayada, han sido la nota que ha presidido un mes de agosto donde la situación empieza a ponerse muy seria.

Hay mucho miedo a los brotes, y a lo que pueden traer. Hay miedo a un septiembre que anuncian ya algunos como auténtico tsunami entre la vuelta al trabajo y al colegio y la universidad. Y da la impresión de imprevisibilidad y de cierta dejadez en la cuestión educativa. Nadie sabe ni tiene claro, aunque todos temen, qué va a suceder y cómo va a comenzar el curso y en qué condiciones.