En la rueda del hámster

HAN quedado estos dos o tres días finales de agosto como un apéndice sin gracia, como un resto extraño, y me he encontrado a muchos recuperando cuanto antes el pulso de lo cotidiano y esas cosas, hasta hay programas que han vuelto apresuradamente, periódicos que ya se formatean como si fueran de otoño, y encima está la Liga, que cada año empieza más temprano.

No es que el personal se haya cansado del verano, aunque también pudiera ser, si consideramos la sobredosis de realidad que hemos tenido que sufrir en agosto, sino que, de alguna forma, estamos ya enfermos de la velocidad de crucero que nos impone este presente caótico y vulgar, queremos volver cuanto antes a lo que sea, todo se mueve con la prisa y el agobio. Han terminado contagiando a todo el mundo ese vértigo estúpido, pero no porque resulte más productivo, sino porque quieren a la peña subida a la rueda del hámster y pedaleando. Luego nos dirán que es deporte. El rodillo de lo cotidiano no quiere perder adeptos, quiere gente entregada, alarmada y concernida, gente tecleando en el móvil, que es otra rueda de hámster, o devorando el ruido con el que nos alimentan. Qué prisa, coño.

Es verdad que todo pasa demasiado rápido, más cuando uno va alcanzando la edad provecta, incluso muy provecta, pero tampoco es cosa de exigirnos que volvamos a montarnos a toda prisa sobre el toro de la realidad (aunque, ya digo, ha estado ahí todo el verano y más feroz incluso que de costumbre). Voy a acabar pensando que hay una especie de masoquismo en marcha. Una crisis es para quien se la trabaja, las alarmas parece que necesitan gente alarmada, y en este plan. Imaginen unas redes sociales en las que a los insultos o a las estupideces no se les prestara atención, como si estuvieran escritas con tinta invisible. Imagínense que alguien porfiara en cabrear, tensionar, polarizar, como todos esos propagandistas del populismo simple, y ni dios respondiera, ni si inmutara, ni siquiera se riera, porque la ironía se entiende mal a menudo (el humor, ya saben, no sólo es una señal de inteligencia, sino que cada vez está peor visto, y es sometido a vergonzosa y pueril censura en no pocas ocasiones, lo que es, sin duda, un gran síntoma de la próxima caída en desgracia (aún más) de la especie humana.

Pues lo que quería decir es que igualmente podíamos no atender a los que nos incitan para que entremos cuanto antes en la rueda del hámster. Ya empieza a ser descarada esta inyección de vértigo, esta demanda permanente de atención, igual que en las redes, o sea, y luego, claro, Macron y su ley del ‘fin de la abundancia’ para advertir de los muchos sacrificios que harán los habituales sacrificados. El rodillo mejor para los de la Vuelta a España. Tenemos que parar este vertiginoso vivir, aunque interese a los que saben que así no puedes ver bien el paisaje. Subidos al rodillo haremos ejercicio y no avanzaremos un metro, pero por lo visto tenemos que creer en la alegría del vértigo diario, para poder decir que estamos siempre ahí, siempre, siempre, atentos a ser alarmados, atentos a ser advertidos, atentos a ser polarizados por la infinita palabrería que se avecina, mientras la vida pasa a nuestro lado. Ya está bien. Desollando el rabo de agosto para vestirlo de otoño antes de tiempo, no nos hacemos ningún favor. Apuren la copa de la alegría, antes de que sea amarga.