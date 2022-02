En pandemia la prioridad es salvar vidas

EN un informe reciente de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore-Maryland) tres destacados economistas se empeñan en poner el acento en los problemas económicos y sociales que han causado las medidas drásticas de cierres perimetrales y restricciones de la movilidad y confinamientos en esta pandemia, mientras que los epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública pensamos que estas medidas eran necesarias, ya que han contribuido a salvar vidas humanas, que es lo más importante en situaciones de pandemia.

En esta 6ª ola, la incidencia acumulada y el número de hospitalizaciones y pacientes en UCIs seguirán cayendo considerablemente en febrero y marzo, si bien no es aconsejable bajar la guardia y eliminar todas las restricciones, ya que puede suponer que tras la Semana Santa podamos tener la 7ª ola en población no vacunada fundamentalmente (la cantidad de infecciones en los grupos de edad no vacunados se puede disparar).

España supera con creces el 90% de la población > 12 años vacunada con la pauta completa (40 millones de personas tienen la pauta completa), y tiene mucha menos gente no vacunada que otros países europeos (en porcentaje de población vacunada solo nos superan Malta, Portugal y Gibraltar). La presión hospitalaria aún sigue siendo alta, así como el número de fallecidos no son cifras nada desdeñables, se deberían tener más en cuenta, aunque la letalidad haya disminuido respecto a anteriores olas, pero no tanto como algunos pensaban, la variante ómicron no es tan benigna como se dice, produce casos severos y un considerable número de fallecimientos.

Es verdad que el 99% de los contagios se producen en el interior, de ahí la importancia de ventilar los lugares cerrados. La posibilidad de contagio en exteriores es 20 veces menor que en interiores. A mi modo de ver la mascarilla en exteriores debe seguir utilizándose en aglomeraciones y en aquellas circunstancias que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Se puede prescindir de la mascarilla en exteriores cuando nos encontremos en solitario o manteniendo la distancia en la playa, en el campo o en la montaña; en una terraza o espacio urbano, donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad, sería partidario de seguir utilizándola.

La variante ómicron es muy contagiosa y relajar las medidas en exceso o eliminarlas por completo puede ser un problema. Es dominante en Dinamarca, crece en el Reino Unido, en España y en Galicia también. La nueva cepa Ba.2 es aún más contagiosa que la original, aunque sea menos severa que las anteriores, lo que no se pueden eliminar es totalmente las restricciones como en Dinamarca teniendo una IA disparada, por mucho que la población lo acepte a causa de la fatiga pandémica, ya que va en contra de los criterios epidemiológicos y de salud pública, el virus seguirá siendo una amenaza, circulando e infectando a la población, con la posibilidad de mutar y de que surjan nuevas variantes; y ello no lo va a cambiar la percepción de la población y el Gobierno por mucho que quieran quitarle importancia.