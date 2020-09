En tierra de nadie

EXISTEN muchas formas de llegar a EL CORREO GALLEGO, pero mi favorita es tomando la línea uno del transporte urbano, que parte desde Hospital Clínico para terminar su trayecto en Cementerio de Boisaca. O viceversa. Como comprenderán, escoger esta opción frente al coche (personalmente forzada, pues tan siquiera tengo carnet) propicia menos contaminación y más historietas.

Cuando estoy atento, el autobús me suele dejar en la calle de Amio. Allí me bajo para proseguir caminando. La travesía que describiré a continuación no es apta para todos los espectadores: “Si usted es menor, está embarazada, o ejerce como responsable del mantenimiento y la limpieza en esa zona (por favor) retírese inmediatamente”.

Podría decirse que la basura vive dentro de este ecosistema, pero desgraciadamente es al revés. En el suelo faltan baldosas y abundan cajetillas rotas, botellas vacías o pañuelos usados, entre muchos otros. Un ponzoñoso entorno tan variado que pasarían días hasta contabilizar sus presentes deshechos.

De hecho, no existe una sola parte de este recorrido que no llame la atención (para mal, claramente) como consecuencia del abandono humano y una administración ineficiente en conservación paisajística. Culpa seguro de las gestantes o los críos... ¡Quién sabe!

Paralelamente, la asilvestrada vegetación crece sin pausa. Varios tramos están cercados por toxos y zarzamoras, que han transformado el espacio público en su propio hábitat, obligando al transeúnte a esquivarlos; otros yacen cubiertos por inmensas masas de rastrojos, acumulándose tanta suciedad como es posible.

Esta situación se extiende casi sobre todo el Polígono de Costa Vella. Allí lo natural es descuidado mientras la inmundicia aumenta. Una arraigada problemática, basada en persistentes conductas despreciables, que mancha nuestra tierra y la reputación de sus involucrados. ¿Acaso no debería preocuparnos asimilar este tipo de imágenes como algo normal?

Precisamente este periódico lleva tiempo denunciando su progresivo deterioro ante el tremendo pasotismo de los mandos locales y la poca vergüenza que caracteriza a quienes han seguido enturbiando estas inmediaciones. Tierra de nadie, donde las distintas concejalías o departamentos encargados del saneamiento parecen ser invisibles.

A ciertas personas no les hará gracia esto. Tampoco me la causa a mi (ni a muchos otros compostelanos) tener que pasear diariamente entre andrajosa maleza. ¡Así que pónganse las pilas! Y si quieren evitar este tipo de reacciones: “Dejen de echarle cara plantándose, plantándole cara al asunto”.