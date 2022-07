En un debate,

¿Jugó Feijóo todas sus bazas en esta ocasión? Si Pedro Sánchez convocó por vez primera desde que es presidente este Debate sobre el Estado de la Nación lo hizo por su propio interés. Argumentos tenía para esquivarlo... un año más. En la otra esquina son muchos los que piensan que el PP, por el contrario, no supo jugar la baza de reclamar a la presidenta del Congreso que Alberto Núñez Feijóo pudiera intervenir. Dicen los populares que hicieron algunas consultas pero que los letrados echaron atrás aunque precedentes hay, demasiados, de que en ocasiones no se tiene en cuenta sus opiniones. Se trataba, insisten críticos dentro del PP, de obligar a Meritxell Batet a retratarse; es decir, a negarse, con lo cual el PP podría esgrimir que Sánchez le tiene miedo a Feijóo. Así solo se lució el presidente.

¿Habrá bonos de Cercanías gratis también en Galicia ? No queda nada claro que una de las medidas estrella del Gobierno se implemente en todo el territorio dada la ambigüedad de las normas y clasificaciones de Renfe. Sí se contemplaría en Ferrol (con Renfe Cercanías AM), ya que es el único núcleo considerado como tal, pero no en el resto de ciudades. Es decir, complicado, complicado, muy complicado.

¿Cuándo se atenderá a la España vaciada? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.