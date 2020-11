Enderezar el rumbo

SI se analiza objetivamente la situación de España en la actualidad, fácilmente, se concluye que está pasando por un crucial momento, cuyo final no se sabe bien lo que nos va a deparar.

Ya antes de la aparición de la crisis del coronavirus la situación política del país no se veía muy clarificada y la última etapa del Gobierno que presidió Mariano Rajoy durante siete años junto al relevo habido en el liderazgo del PSOE generaron un cambio en la dirección del Gobierno de la nación que, a día de hoy, no se ve solidificado y si, en cambio, lleno de incógnitas y de generalizada preocupación ciudadana.

Los gobiernos que carecen, por si mismos, del indispensable apoyo parlamentario siempre se hallan en una situación de precariedad política que les priva de la libertad precisa para un adecuado desarrollo de la gobernación del país. De aquí que la legítima aspiración de mantenerse en el poder los lleve a configurar alianzas parlamentarias que resultan inaceptables para el común de la ciudadanía. En este sentido, no se puede por menos que compartir el criterio de un socialista de pro, como es Redondo Terreros, en cuya línea se sitúan, igualmente, otros destacados miembros del PSOE – Alfonso Guerra, José Luís Corcuera, Francisco Vázquez...–,en el sentido de rechazar, por ausencia de la más mínima coherencia política, la alianza con el partido etarra EH Bildu para lograr más holgadamente, entre otros proyectos legislativos, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Gobernar un país debe ser algo más que mantenerse en el ejercicio del poder a cualquier precio y si bien es cierto que, en múltiples ocasiones, habrá que hacer verdaderos equilibrios ideológicos para perdurar en la dirección política de los asuntos públicos, habrán de tenerse, sin embargo, las ideas muy claras para no contar en la gobernación del país con quienes han sido, y se mantienen en sus principios, manifiestos enemigos de España como nación unida. Los políticos de verdad han de saber estar, en cada momento, a la altura de las circunstancias que les rodean y si no lo hacen es que carecen de las aptitudes necesarias para dirigir al pueblo.

Desgraciadamente, la realidad política del actual momento en España está poniendo de relieve la manifiesta diferencia existente entre nuestra actual clase dirigente y aquella otra que llevó a cabo la transición y el ulterior encauzamiento de la dictadura a la democracia. Cualquier ciudadano con cierta experiencia vital al que se le pregunte sobre el nivel de nuestros actuales políticos en relación con aquellos que hicieron posible, desde distintas posturas e ideologías, el advenimiento de la democracia, afirmará con toda contundencia que no hay término de comparación.

Y con esto no se quiere decir que cualquier tiempo pasado fue mejor y que no tenga nuestra actual sociedad personas capaces de encarar con solvencia y éxito los grandes y graves retos que la misma tiene. Lo que ocurre es que esos potenciales líderes, por las razones que sean, no están dispuestos a dar el paso y esto hace que sean otros los que asuman la grave responsabilidad política del presente.