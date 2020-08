Enigmática sonrisa

LA Gioconda que habita en el Louvre tiene una ventaja con respecto a Ana Pontón. Su media sonrisa seguirá siendo indescifrable por los siglos de los siglos. Seguirá habiendo expertos en el Renacimiento que elaboren hipótesis audaces sobre su significado pero ella permanecerá muda y por lo tanto el misterio nunca será desvelado. No ocurre lo mismo con la lideresa del BNG que cautivó a muchos electores ajenos con una sabia combinación de suavidad y contundencia. Una vez que el telón del Parlamento se abre, la Monna Lisa de Sarria sale de los carteles y banderolas y tiene que actuar para su público, que ya no se compone tan solo del nacionalismo de toda la vida sino también de socialistas desencantados y populistas huérfanos.

No es la primera que vez que el destino sitúa al BNG en la órbita de los partidos que abandonan su reducto para lograr un electorado variopinto. Es como si Galicia decidiera probarlo cada cierto tiempo para ver si su agresividad dió paso por fin a la madurez. Para una porción considerable de gallegos, que exista el nacionalismo es importante aunque ese sentimiento no les lleve a votarlo. A veces sucede que sí, que la debilidad del PSdeG empuja a los indecisos a intentarlo una vez más y entonces se produce un cambio en el podio como ahora. En esta ocasión además el nacionalismo puede contemplar cómo se desmorona un experimento inquietante para sus intereses, consistente en fundir el nacionalismo protestante de Beiras con la izquierda española más dura. De esa aventura sólo quedan ruinas y un puñado de refugiados que buscarán alojamiento en el socialismo, el nacionalismo o la reflexión personal.

Hay en el episodio de las Mareas lecciones aprovechables para Ana Pontón que se resumen en lo arduo que resulta pasar del puro activismo a la política institucional. Los mareantes cosechan votos moderados para más tarde olvidarlos y hacer política pendientes siempre de los cenáculos radicales. Esa disfunción les pasa factura, amén del paulatino abandono del nacionalismo para servir finalmente de punto de apoyo servil para Pablo Iglesias y los suyos. En fin, que muchos vieron en la media sonrisa que Ana Pontón lucía en los carteles una promesa sincera de un nacionalismo nuevo, más peneuvista que batasuno para entendernos.

Si esa percepción se confirma y ella traslada a Galicia el modelo pontevedrés de Lores, el traspaso de electores progresistas no será estacional. Se quedarán igual que permanecen en el PNV vascos que no comulgan con todos los mandamientos de Sabino Arana ni acuden con txapela al Aberri Eguna. En cambio, si no resiste la llamada de la selva y se adhiere a las campañas con que populistas e independentistas intentan tapar sus crisis y carencias, el ciclo se repetirá, Galicia volverá a pensar que el BNG mantiene sus rasgos primitivos y la media sonrisa con que Ana Pontón nos miraba se demostrará que era un gesto forzado. He ahí una de las grandes incógnitas cuando se inaugura la temporada parlamentaria. Las llamadas confluencias pasan del infinito al cero, Gonzalo Caballero se encamina hacia el Medulio para resistir posiblemente solo el ataque definitivo, y esta Gioconda mostrará su misterio.