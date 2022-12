Ensayo de Navidad

VAMOS cayendo hacia la Navidad. Estos días que merodean las fechas más consumistas del año (¿o hay otras?) están sacudidos por el vendaval de los anuncios. Es una atracción inevitable, una corriente que nos arrastra. Hay una larga preparación. Semanas, meses. Todo empieza, creo, cuando se encienden las luces (perdón por mentar el tema), porque en esta sociedad alguien ha descubierto (no necesariamente Abel Caballero) que necesitamos luz, más luz. Esa que pedía Goethe, porque no levantaban la maldita persiana. Me pregunto cómo no lo ha utilizado aún alguna compañía eléctrica...

La Navidad se encendía con El Corte Inglés, que ahora parece más moderado en su decoración. Así sabíamos que se iluminaba la ilusión, pero también el producto. Esa luz que arrojan las decoraciones sobre las calles ilumina los sueños de los niños, pero también los escaparates... Así son las cosas. Diciembre ya es enteramente un mes entregado a la Navidad, en todas sus formas. En este descenso, a partir de mañana, se incluyen unos encuentros urgentes con amigos y colegas del trabajo, pinchos, con suerte, fórmulas manidas para desear mucho amor, encuentros que quieren hacer más suave el final del año, donde se acumula ese barro de los fracasos y las decepciones.

Muchos no acuden al rito que reverencia la Navidad de antemano, las cenas en las que no se debería hablar de la realidad del mundo, para no deprimirse. Decir: “todo lo mejor para 2023” vendrá a significar pronto “cualquier cosa valdrá, prácticamente”. Los sueños se devalúan cuando tocan demasiado con las esquinas de la realidad. Las luces pretenden hacer cálido lo más frío, pero es peor la oscuridad que dejan cuando se apagan. La gente espera ser tragada por la Navidad en unos días, engullida, literalmente, y devuelta al otro lado con un proyecto de felicidad que se irá demostrando demasiado inocente.

Pero, dicen algunos, también hay que darse una tregua. Hay tanta guerra, y no sólo la que llevaron a Ucrania, que daríamos cualquier cosa por un paréntesis. O por unos tapones en los oídos. A pocas fechas de la desconexión navideña (breve, muy breve), y de la conexión con todas las pantallas, que hierven entre anuncios y programas de temporada, la política ofrece un trueno como aquel de La tierra baldía de T.S. Eliot, cuyo centenario se apaga. Qué lejos estamos, por cierto, del arte de hace un siglo.

El ruido es tal que los informativos temen perder audiencia, por los decibelios. En las últimas horas se han intercambiado acusaciones de la mayor gravedad, lo que lleva a concluir que, en efecto, la democracia resiste incluso como gran contenedor de despropósitos. Lo resiste maravillosamente todo. La furibunda batahola expresa debilidades y quizás temores: pronto empezará el territorio de las arenas movedizas, que es el territorio electoral. Este es un tiempo de extremos que goza con habitar los polos de las cosas, creyendo que el éxito está en alejarse del otro, para no contaminarse. Esto se produce cuando crees demasiado en tu pureza. Que no existe, como no existe, afortunadamente, la perfección. Pero algunos no lo saben.

En unos días habremos agotado los torpes ensayos de la Navidad. Quizás se apague este ruido que nos tortura y quedarán las luces flotando sobre todas las almas y los empleados de la paquetería. La lotería será un villancico viejo, una nana de infancia. Todo está brutalmente polarizado, como hoy, Messi contra Mbappé. ¿Quién diseña este mundo de hoy, tan estúpido?