Ensayo en Ucrania

PUTIN soñó con una nueva guerra de los seis días. Una especie de golpe de Estado, o mejor un golpe de mano, después de asustar a los ucranianos y al resto de Europa con una exhibición de fuerza en las fronteras de sus vecinos. Pero el sueño del ruso no acababa ahí, iba más lejos aunque la realidad lo despertó nada más empezar. La idea de reconstruir la poderosa Unión Soviética, dos meses después del sobresalto, se ha convertido en una pesadilla. Para él y para el primer mundo civilizado.

Putin, como dictador se parece a todos los dictadores que la humanidad ha sufrido en los últimos siglos. En la estatura me recuerda a Franco, aunque más musculado y mujeriego. También a Hitler en su patética ambición imperial. A Mussolini en la ridícula forma marcial de caminar. A Napoleón en el modo de mirar y en los rituales de palacio... Y a todos en la desgraciada forma de generar millones de muertos violentamente con sus despropósitos.

La fracasada invasión relámpago de Ucrania es fácilmente asimilable, en el contenido ideológico y la estrategia, al desdichado intento de golpe de Estado de Franco y los suyos. El generalito se proponía liberar a España de un peligro comunista ficticio. Putin a Ucrania de un fascismo imaginario. Los dos minusvaloraron a los contrarios. Franco nos desangró con una guerra de tres años, muchos de cuyos asesinados aún gritan en las cunetas. Los crímenes de guerra de Putin parece que van para largo, pero ya superan todas las estadísticas imaginadas.

Podría seguir y ahondar en otros paralelismos, pero solo me detendré en una terrible coincidencia poco aireada. La guerra de 1936 española no tardó seis meses en convertirse en un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. En Ucrania, un territorio semejante a la amplitud del nuestro, la puesta en escena de la confrontación internacional empezó a los seis días de la invasión. Allí se está librando el primer acto de la Tercera Guerra Mundial. Rusia contra Europa. La OTAN contra Rusia. ¿Les suena? Del triunfo o derrota de Putin depende que el ensayo se convierta o no en otra trágica gran guerra europea.