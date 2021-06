¿Enseñanza necesaria?

el ejemplo del extodopoderoso vicepresidente de la Xunta en tiempos del recordado Xerardo Fernández Albor; es decir, el profesor Xosé Luis Barreiro Rivas, debería ser minuciosamente analizado en algunos foros políticos. Protagonizó una moción de censura y fue condenado por un hecho realizado en el ejercicio de su cargo por lo que se vio obligado a abandonar la cosa pública.

Galicia perdió un político pero ganó un, dicen muchos de sus exalumnos, magnífico profesor de Ciencia Política y de la Administración, pero sobre todo un analista que sabe conectar con el ciudadano medio. Aunque desde la izquierda se le acuse de estar demasiado derechizado y desde enfrente digan de él que todavía muestra cierto rencor.

Vixiante siempre atento no pierde ocasión para situar a algunos de los protagonistas en un lugar incómodo –la última de “cualquiera vale ya para ministro”, no tiene desperdicio–, reflejar públicamente las paradojas (enunciado que contradice las reglas de la lógica, aclara el profesor) de que un Gobierno consiga casi un aprobado general siendo sus gobernantes, salvo el líder supremo, prácticamente desconocidos hasta el extremo de que casi nadie en ese país bucólico sea capaz de identificarlos por su nombre, y sobre todo, tiene el profesor Barreiro la habilidad de hacernos ver, o convencernos, de que “no debemos perder el tiempo analizando gestores secundarios o burocráticos”. Algo que, por cierto, viene a confirmar la realidad de que los partidos cada vez tienen más dificultades para incorporar personas de cierto peso. Y no hay más que mirar los carteles electorales. Con excepciones puntuales. aNTÓN TRABANCA