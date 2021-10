Entrar a machetazos

MI móvil y el suyo es a la vez una biblioteca universal y nuestra oficina; desde él hacemos transferencias y recibimos alegrías. Envasa a la vez la información del día y la ciencia de siglos. Pero nos hace atravesar un bosque de tentaciones: “el impulso financiero que necesitas”, “dónde tomar las mejores tortillas de patata en Huelva”, “cómo debes actuar si tu gato está triste”, “consumir azúcar no causa diabetes: cinco mitos”, “solo un 1% de caballos del mundo vive en semilibertad”. Detrás hay agazapado un anuncio.

Me piden compasión, adhesiones, dinero. También me dan “claves para elegir una buena sandía”.

El consumismo resuena a exceso de bienestar en este Occidente rico con su aquel de insulto a los países pobres. Nos ofrece mucha comida, tiramos bastante. Plásticos, consumo de alimentos, la ropa que vestimos, el uso de la tecnología o la forma en la que nos desplazamos.

Casi el 40% de los plásticos que se producen son envases, la mayoría de un solo uso: bolsas, botellas, envoltorios, vasos..., de los que solo se recicla el 30%. El consumismo se cargó la Navidad, el plástico se carga el mar.

La sobriedad es saludable, también la austeridad: una copa basta, un corto de cerveza abonda. (“El mar ¿es bueno para los niños?”, me pregunta ahora mi pantalla...). El móvil me encuriosea: “qué comen los camellos”, sí, ¿qué comen? Me ha resultado entretenido saberlo (los camellos pueden beber cien litros en minutos) pero he subempleado cuatro minutos en averiguarlo, aarg, y reprimo la gana de saber cuáles son “los animales más inteligentes del mundo”. Estaría más informado pero no sería más sabio por ello.

Para llegar al final de cierto informe tuve que abrir la lectura a machetazos. “Así debes actuar si tu gato está asustado” me tentó un aviso por el camino.