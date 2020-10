“Entre danzas y poemas”, por la Banda Municipal

Vuelta a las matinales de la Banda Municipal en el Teatro Principal-12´00 h.-, bajo la dirección de su titular Casiano Mouriño Maquieira, con un programa que responde a su planteamiento en cuanto a las piezas elegidas, “Entre danzas y poemas” Fernández Pacheco Pacheco (1868/ 1947), del que se escuchará la danza andaluz “”Entre flores”. Un músico prolífico por pura necesidad de oficio, formado en el Conservatorio de Madrid, con Arrieta, autor de zarzuelas que han pasado ciertamente al olvido como “El Guardapiés del Diablo”, “El triunfo del amor”, “Felipe El Hermoso” o “El contrabando”. Llegó a ser apreciado por la Reina Victoria de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, lo que le facilitó presentarse en el Palacio Real, en más de una ocasión. Fue maestro de capilla de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en la capital, y maestro concertador del Teatro Real. Otro de los curiosos oficios, fue el realizado como supervisor en la edición de aquellos rollos de pianola, fábrica en lo que logró un éxito notable. También organista en la parroquia de Nuestra Sra de la Asunción pero mayor importancia tuvieron los abundantes trabajos en adaptación y reducción, en las labores alimenticias, de zarzuelas de npmbrados maestros, entre los que destacaban Federico Chueca, Albéniz, Jesús Guridi, Bretón, Guerrero, Pablo Sorozábal, Enric Granados, Amadeu Vives, Alonso y tantos otros. Tuvo una profundad relación afectiva con la Banda Municipal de Manzanares.

James Barnes, con “Alvar Ouverturte”, compositor norteamericano que estudió en la Kansas University”, de la que llegó a ser profesor. Nacido en Hobard (California), realizó el “Bachelord of Music”, en 1974, ampliando al año siguiente con el “Master of Music”. Siguió la docencia de Zuohuang Chen, y parte de sus composiciones conocieron registro discográfico en una serie de cd´s, con la “Tokyo Kosei Wind Orchestral Band”. Obtuvo dos veces el “American Brandmasters Association Ostwald Award”. Un veterano con un amplísimo catálogo tanto de obras para banda como composiciones sinfónicas. De esas sinfonía, destacan la “Número dos Op. 44”, la “Tercera Op. 89 (The Tragic)”, la “Cuarta “Yellowstone Portraits”. Op. 103” o la “Quinta Phoenix Op. 113”. En los trabajos para banda, citaremos “Beatiful Oregon”, “Brookshire suite”, el “Concierto para tuba and wind Band” o las “Pagan dances”, en tres movimientos.

Leo Delibes, en una selección de su ballet “Coppelia”, en forma de fantasía. “Coppelia”, un ballet en dos actos y tres cuadros, que recibió en su estreno decorados de Cambon, Désplechin y Lavastre; Atrezzo de Paul Lormier, sobre un argumento de Charles Nuitter y Arthur Saint-Léon. Fue estrenado en la Opera de París, el 25 de mayo de 1870, con el título de “Coppélia ou la Fillle aux yeux d´Émail”, siendo sus principales intérpretes las bailarinas Bozacchi, Fiocre, Aline y los bailarines Dauty, Cornet y Mérante. Fue el primer ballet sobre el tema de una muñeca animada. Nuitter era, por entonces, archivero de la Ópera de París y adaptó el tema de Hoffman “Der Sandman”. En 1867, empezó su trabajo pensando en la bailarina Léontine Beaugrand. Perrin, director de la Ópera, prefirió a la Grantsova y encargó la coreografía a Saint Léon Pero esa bailarina tuvo que regresar a Rusia y finalmente la italiana Bozacchi, fue quien estrenó el papel. Fue notable la coreografía de L.I.Ivanov, presentada en el mítico “Sadler´ s Wells “Theatre”, de Londres, el 21 de marzo de 1933.

Soutullo con selección de la zarzuela “La leyenda del beso”, también con la colaboración para el libreto de Juan Vert, y que subió a escena el 18 de enero de 1924, en la capital por excelencia del género, es decir, el Teatro Apolo, de Madrid, destacando en los roles principales Enrique Royo, José Silva Aramburu, y Antonio Paso (hijo). La zarzuela muestra algunas de las cualidades de ambos, en la que se observa una cuidada orquestación, con una absoluta habilidad en la integración de los solistas y el coro, así como un gran conocimiento de las voces y, sobre todo, una sobresaliente capacidad en la propia creación melódica. Los números se dejan seguir por los buenos aficionados y en un tratamiento como el que escucharemos, no dejará de tener su encanto. En un vago recuerdo en retrospectiva, los entusiasta rememorarán aquellas antiguas grabaciones de la productora “Zafiro”.

Para completar esta vuelta al Teatro Principal, otro de la vieja guardia, Emilio Cebrián, con “Una noche en Granada”, el mejor de los casticismos en sus tres tiempos: “Una ronda en Granada”, “Mujer granadina” y “Fiesta gitana en el Sacro Monte baile andaluz)”. Una familia de músico españoles, Emilio y Francisco. Emilio (1900/44), fue precoz gracias al magisterio de su profesor J.Blanco e ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, obteniendo pronto la plaza fija de “músico de segunda”. Fue clarinetista en la Orquesta del Teatro Municipal de Rojas (Toledo), llegando a ocupar la plaza de maestro concertador. También fue alumno de Emilio Vega, director de la Banda de Alabarderos de Madrid, quien le animó a componer para banda, con trabajos como “En el zoco toledano” y “Evocación”, una marcha española de gran aceptación. Tuvo el infortunio de fallecer en un accidente, justo cuando se le había nombrado su destino en la Banda de Madrid.