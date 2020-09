Entre la investidura y el control

EN la liturgia de las reuniones del presidente del Gobierno con el líder de la oposición, el primero acaba siempre comido por el tigre, bien de entrada, bien de salida. Si el encuentro tarda en celebrarse, el jefe del Ejecutivo es un ególatra que desprecia la ayuda que pueda prestarle quien tiene el respaldo de millones de ciudadanos. Cuando la reunión se produce, el inquilino de La Moncloa es un ególatra que llama a que le rindan pleitesía y le brinden todo su apoyo de forma altruista.

Antes de acudir a la sede de Presidencia, el líder de la oposición afirma siempre que va “a escuchar”, o a proponer soluciones que no son otras que las de su programa electoral con las que perdió las elecciones y por eso es visitante y no anfitrión de esas reuniones. A la salida dirá que el jefe del Ejecutivo ha hecho oídos sordos a sus propuestas y que no está dispuesto a aceptar ninguna de las que le han realizado, porque chocan de frente contra sus intereses partidistas.

Se trata por tanto de un rito inútil, aunque necesario, que la mayor parte de las veces tiene por objeto subrayar los desencuentros conocidos y la imposibilidad de llegar a acuerdos. Basta con hacer público un punto insalvable para certificar de antemano que la reunión será un fracaso, que la mitificada voluntad de pacto volverá a ser arrumbada una vez más, que el primer partido de la oposición es la alternativa de gobierno, y que tiene que marcar todas las distancias posibles con el Gobierno para que se aprecie la diferencia. La responsabilidad del desacuerdo será repartida a voluntad.

Una discrepancia que es esencial en el caso de la principal ley que ha de aprobarse cada año, los Presupuestos Generales del Estado, como expresión de la acción política que quiere llevar a cabo un Gobierno. Muy distinto es negarse a cumplir con las previsiones constitucionales y oponerse a la renovación de las instituciones que tienen miembros con el mandato prorrogado, porque su posición en ellas es mayoritaria o porque acceder a los cambios les generaría problemas internos o sobre su posición dentro del ámbito de la derecha. Eso a pesar de que ya se habían iniciado conversaciones para llevarlas a cabo, o al mezclarla con un popurrí de supuestos agravios.

En la explicación que el líder del PP ha dado de las dos horas de reunión concretados en diez puntos ha expuesto propuestas propias de un debate de investidura, mezcladas con las recriminaciones propias de una sesión de control al Gobierno, unas acogidas con mayor receptividad que otras y unas más urgentes y necesarias que otras como las relativas a la sanidad y a la recuperación económica y cubriendo todos los flancos populistas para no dejar resquicios a Vox.

Que la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado haya acabado sin acuerdos esenciales tiene un interés relativo para el Gobierno que por la tarde se reunió con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para consolidar un futuro acuerdo sobre las cuentas públicas que es un salvavidas para el Gobierno y el propio partido naranja y una necesidad para el país. La diferencia sustancial es que mientras con el PP no hay ninguna posibilidad de explorar pactos, en el caso de Ciudadanos el Gobierno de coalición estará obligado a hacer política, al tira y afloja que permite llegar a pactos que tensionan las costuras de todos ellos.