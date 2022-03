Entre la obligatoriedad y la necesidad

DESDE 2007, en España se ha recorrido un importante camino en torno a la igualdad, sin embargo, aún queda mucho por hacer y sigue siendo necesaria la colaboración de todos los actores políticos, sociales y empresariales. Tal y como apunta el diplomático surcoreano Ban Ki-moon, el logro de la igualdad “requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños”. Con el Real Decreto-Ley 6/2019, se establecieron las fechas límites para cumplir con la obligación de los planes de igualdad: 7 de marzo de 2020 para las empresas de más de 150 personas empleadas y 7 de marzo de 2021 para las empresas de entre 100 y 150 personas en plantilla. De lo contrario, las empresas se pueden llegar a enfrentar a multas de hasta 187.515 euros.

Desde el 7 de marzo todas las empresas con más de 50 personas empleadas están obligadas a implantar un Plan de Igualdad, algo que hasta ahora sólo era preceptivo para las empresas de más de 100 personas en plantilla. Además, deben realizar una auditoría salarial, con una previa descripción y análisis de cada puesto, y un registro salarial en el que se revise los salarios por grupo, categoría profesional o puesto de trabajo, en relación con todo trabajo de igual valor, con el fin de detectar, justificar y minorar en su caso, la brecha salarial detectada.

Al mismo tiempo, la ley no se queda ahí, pues obliga a todas las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras, a adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral y a respetar la igualdad de trato, inclusive a tener un registro salarial y un protocolo contra el acoso laboral. Por esta razón, muchas empresas de menos de 50 personas trabajadoras optan por realizar el Plan de Igualdad, ya que no solo cumplen con la Ley, sino que también le da a la empresa la posibilidad de ser beneficiaria de subvenciones y bonificaciones, así como para contratar con la Administración Pública.

El Plan de Igualdad es un conjunto de medidas que se adoptan en una empresa, una vez se realiza el estudio de la misma en materias como las condiciones laborales, la clasificación profesional, la formación, la selección de personal, las promociones, las retribuciones, así como el acoso moral, sexual y por razón de género, entre otras materias.

Estas medidas no se pueden fijar a sabiendas de que no se van a cumplir, sino que deben de ser reales y garantizar la igualdad real. Pues lo que suele pasar en muchas empresas es que cumplen con todas las obligaciones y almacenan toda la documentación dentro de un cajón. Esta Ley no da pie a ser una obligación más a meter en un cajón. Es un documento vivo que debe tener un seguimiento y estar en continua evaluación.

Porque con la implantación del Plan de Igualdad se busca no sólo mejorar la situación del personal en plantilla y eliminar, si la hubiese, cualquier tipo de desigualdad o discriminación, sino proteger a la empresa ante cualquier situación.

La pandemia mundial y su denominada nueva normalidad impactaron de lleno en el mundo empresarial, exigiendo a muchas empresas dar un paso adelante, adaptarse, reinventarse y establecer nuevas formas de trabajar absolutamente diferentes. La igualdad en la empresa también representa uno de estos cambios y debe ocupar un lugar preferente en este contexto de reenfoque y renovación.