Entre lo épico y lo doméstico

SIEMPRE me llama la atención ese lento viaje de las ceremonias del triunfo hacia lo doméstico, hacia lo familiar, el dulce deshilacharse de los campeonatos deportivos.

Así, en la noche de París, mientras algunos tenistas estaban todavía pasando bolas (aunque no todos), los jugadores del Real Madrid alzaban al cielo la orejona, y tras el desparrame bajo el arco del triunfo (el que se monta sobre el césped, me refiero), pronto comenzaron a buscar abrazos aquí y allá, como era lógico, a hacerse fotos con móviles propios o ajenos, a mostrar su entusiasmo ante las cámaras televisivas, a dar cabriolas juveniles que tenían cierto perfume de los patios de recreo, aquellos días luminosos y extraños de la adolescencia, como quien se libera de una tensión insoportable.

Y allí aparecieron los familiares, y muchos niños y niñas, sus hijos y sus hijas, surcando también el césped en todas direcciones, admirados del éxito y de la celebración de los padres, zascandileando entre el fulgor del trofeo y la lluvia de confeti, buscando la carantoña paterna, como si el San Denis no les impusiera lo más mínimo, como si estuvieran merendando en el parque.

Resulta curioso cómo el fútbol, convertido en el gran espectácu-

lo de masas, en el acontecimien-

to mediático por excelencia, en una especie de pasión poco me-nos que universal, puede tener también esa lectura doméstica, ese dejarse llevar por las verdes praderas, donde unos minutos antes se libraba fiera y singular batalla. Para entonces, todos los aficionados del Liverpool se habían ido, el estadio extranjero era ya la

casa propia, era un lugar familiar.

La Champions otorga gran prestigio a los ganadores y dispara la atención internacional. Los grandes medios envían allí a periodistas avezados, a cronistas y columnistas, sean madridistas o no (aunque algunos lo son). Leí en algún periódico cómo el cronista informaba desde el avión blanco, dentro de la nave que volaba hacia la batalla final, como quien compartía barco guerrero en la antigüedad, y todo tenía ese aire épico que luego se deshilacha dulcemente en lo doméstico. Hasta Bale celebraba con auténtico ardor.

La gran copa para el Madrid ya parece una honrosa y sana costumbre. Esta vez se consideró la gran dificultad de abatir enemigos formidables, pero Klopp, que vive con el cuchillo entre los dientes, incluso cuando sonríe, fue generoso en la derrota, que a veces es más difícil que ser generoso en la victoria, mientras hacían el justo pasillo a sus jugadores. El gigante Courtois añade a su desempeño casi milagroso un español de campanillas, modelado con el carácter de un nativo. El lenguaje doméstico señala el momento en el que ya eres parte inseparable de algo. Si tienes las palabras, tienes los hechos.

Luego, claro, la visita a la diosa. Que Cibeles tenga plaza importante en Madrid (como Neptuno, aún sin mar), ha propiciado que el Madrid pueda crear un paisaje clásico para sus victorias. Nunca sabremos qué le susurra Marcelo a la estatua, pero, con su pelo eléctrico, se fue haciendo con la noche de la ciudad. Antes, autoridades, instituciones y así. Como en la vieja Roma, el triunfo: pero no hubo nadie que tuviera el atrevimiento de gritarle a Courtois que no se olvidase de que también él era mortal. No era el día.