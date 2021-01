Entre o hoxe e o mañán

DE pronto vémonos sometidos á fatal traxedia da grande dúbida, do descoñecemento do perigo inmediato do porvir, da posíbel aproximación do final vital, un algo así como unha dubidosa inmediatez fronte a esta global pandemia vírica que nos cerca. Afastareime, nembargantes, de comentarios sobre de tan grave ameaza epidémica e detereime nunha diferente situación tamén de múltiple difusión case mistérica que, en certo xeito, nos aproxima á ampla definición que nos describe enigmas da vida común.

E que a miudo resulta dificil entender e se han comprender no termo xurdido na modernidade como o de procrastinación, que se define semanticamente como impreciso, e etimolóxicamente véuse utilizando como vaga mañá ou un despois indefinido.

Procrastinar vén denotar non aceptar as cousas como é que se nos presentan, non actuar corforme á sucesión natural das cousas. A procrastinación como práctica cultural colleu importancia no abrente da modernidade. O seu novo significado e máis a súa relevancia ética desprendíanse da importancia que colleu o tempo, da historia do tempo, do tempo que era historia.

Digamos que procrastinar significa manipular as posibilidades da presencia dunha cousa, de algo, delongándoa, tendo en referencia unha distancia temporal, espacial ou intelectual... En resume, a procrastinación trae a súa moderna significación do tempo vivido como peregrinaxe, como movemento de acercamento a un objetivo.

Nun tempo con tais caracterizacións, cada presente é evaluado por algo que o sucede, sexa o valor que poida ter este presente aquí e agora, non é senón un signo premonitorio dun valor máis elevado que aínda está por vir, e a utilidade do presente é achegármonos a ese valor máis outo. Neste senso o tempo presente non ten significado nin valor. O significado do presente áchase máis adiante; o que está ao alcance da man é valorado e o seu sentido énchese polo que aínda non existe.

A vida coma unha peregrinación é intrínsecamente algo aporético. Cada presente está obrigado a se poñer ao servizo de algo que aínda-non-é, e a servilo acortando a distancia que os separa, pero se a distancia se acorta e se acadara o obxetivo, o presente perdería todo o que o facía significativo e valioso. A procrastinación reflicte esa ambivalencia. O peleriño procrastina para estar mellor preparado para comprender o fundamental, pero comprendelo sería unha indicación final da pelerinaxe e desa vida que só ten senso en tanto tal.

O precepto de actitude/comportamento que sentou as bases da sociedade moderna. O desexo de progreso exarcerbaba e incitaba os esforzos cara a súa consecuencia imprevista que foi coñecida cos nomes de crecemento, desenrolo, aceleración, e, por esa razón, sociedade moderna. Segundo Max Weber foi máis ben esa dilación particular, e non a presa e a impacencia, a que traducíu en innovacións modernas tan espectaculares como, dunha banda, a acumulación do capital e, por outro, a difusión e o afianzamento da ética do traballo.