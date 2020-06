Entre Suchet y Turturro

NO soy de esos que han aprovechado el confinamiento para ponerse tibios con las series de moda (la moda nos viene impuesta, queridos), pero algún bocadito sí que he dado. Vaya por delante: me parece estupendo que algunos consuman series en serie, aunque comprendo que siempre corres un grave peligro de indigestión. Bajarse una temporada y tomársela de una sentada es tanto como devorar folletines por no soportar más tiempo agarrado del acantilado (‘cliffhanger’, ya saben: o sea, por no aguantar más el cosquilleo del suspense).

Devorar un capítulo tras otro es lo que las nuevas plataformas nos ponen en bandeja (previo pago), emulando los gustos folletinescos de antaño, tan recomendables. También hay gente que lo hace con las novelas, y con los autores de novelas: por ejemplo, leen todo lo que ha escrito su autor favorito, para descubrir, a veces, que no se puede ser sublime sin interrupción. O para descubrir que las novelas de un mismo autor se parecen como un huevo a otro huevo, pues, como dicen no pocos escritores, al final siempre se escribe la misma historia, o se hace siempre la misma película. Aun así, se goza.

Insisto en estas cosas porque, como ya comentamos otro día, corre la especie (hoy en día se corre muchísimo) de que el confinamiento ha servido para que nos pongamos al día en cultura, general o particular. Lo que demuestra, de ser cierto, que no es que no tengamos ansia viva por la cultura en este país, lo que pasa es que no tenemos tiempo para ella. Estamos tan abducidos por todo que, en cuanto hay un rato libre, algo muy excepcional, el personal se mete entre pecho y espalda unas cuantas temporadas de una serie, como si fuera foie gras de pato. Hay series que te dejan como una pitón que ha engullido un ciervo, pero otras, la verdad, se consumen como ensalada.

Lo mismo sucede con las novelas. El confinamiento, largo y duro, parecía invitar a la lectura de historias largas de idas y venidas, rusos y así, o victorianos, por poner dos ejemplos, pero otros se dieron a la novela rápida. Y tengo entendido que la poesía ha sido el verdadero producto gourmet de la cultura confinada. Pocos artefactos como la poesía ayudan a poner límites a la realidad indeseada.

Uno, aunque ha vuelto a ‘Hierro’ (entrando ya en el rodaje de la segunda temporada) y, por ejemplo, a ‘La unidad’ (Movistar), ambas con su parte gallega, ha caído en brazos de clásicos muy clásicos, como advertí un día. El confinamiento me ha llevado a Agatha Christie, no me digan por qué, y, aprovechando la Paramount, no he abandonado a David Suchet (maravilloso) haciendo de Poirot (también maravilloso). Pero claro, se nota un poco el paso del tiempo. Este mundo del detective belga, enigmático como él solo, atrae no por los casos (la mayoría bastante conocidos), sino por esa glorificación de culto que elevó a Poirot (y a Miss Marple) y dejó a la Christie con la calificación de escritora popular. Las nuevas versiones de la Christie son ‘thrillers’ feroces, condimentados para una sociedad que, al parecer, no cree tanto en aquella finura de Suchet/Poirot como en la brutalidad que brota en cualquier parte.

Ah: que a mí también me gustó mucho Turturro en el papel de Guillermo de Barkerville, como dice Savater. Aunque no sé si más que Connery.