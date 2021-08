Entre Watts y Fernán Gómez

LA MUERTE de Charlie Watts, en los últimos días de agosto, nos ha devuelto a la senda de la cultura, aunque sea una noticia triste. Estamos demasiado cercados por las tragedias (Afganistán, Haití, por citar las más recientes), tragedias lejanas pero cercanas, porque, como decimos siempre, el mundo ya es muy pequeño. Aunque el sufrimiento es, sobre todo, en la primera línea de los desastres. No podemos obviar lo malo que sucede, pero a veces parece que todo lo que sucede es malo.

La muerte de Charlie Watts, claro, es también mala, como todas las muertes, pero de pronto, en medio de este presente sacudido por pandemias, huidas de países en conflicto, confusión política, siembra de odios en las redes, elogio de la simpleza, y en este plan, uno advierte una luz encendida. La luz de la cultura. De la cultura libre, de la cultura diversa. Y ahí está la música que nos ha construido, porque vivir sin música es casi morir. De Charlie Watts ya se ha escrito todo. Y uno, que no es especialista sino sólo aficionado, no va a mejorar nada de lo que ya se ha dicho. Por ejemplo, que no era realmente un Rolling Stone (se busca mucho el pata negra, ya saben, aunque viniera de los orígenes de la banda), sino un tipo del jazz que manejaba los ritmos como los ángeles. Su latido está tras medio siglo de canciones, pero él, ya habrán leído, no participaba del carrusel de la fama: tuvo la suerte de que sus mediáticos compañeros compensaban su desdén por los focos con creces. Y lo seguirán haciendo, porque algunos, afortunadamente, siguen ahí, poseedores de una energía casi milagrosa.

En este tiempo de famas vanas y de glorias efímeras, en las que el número de seguidores en las redes funciona como un índice de éxito indiscutible, en el que, como en la vida misma, lo elaborado y complejo no es siempre lo más apreciado, la muerte del jazzista Watts, pues es lo que era, nos recuerda que lo importante del creador es lo que crea, no tanto su figura, ni su biografía. En medio de este mar de simpleza, el arte parece a menudo subordinado a la vida del artista. La superficialidad rampante, la ausencia de matices (casi siempre por desconocimiento) es uno de los grandes males de este tiempo.

Pensé en eso ayer, que estaba prevista la primera entrega del homenaje a Fernando Fernán Gómez en ‘Días de Cine’ (La Dos). Otro que, como Watts, nos viene a sacar de la tierra baldía. Su muerte no es tan cercana, pero sí su grandeza. Ya entonces, cuando murió, empezaba a funcionar el análisis superficial, la mirada cotilla. Y ahí se le achacaba mal genio, que lo tenía, como tantos artistas brillantes de cualquier época. Lo demás pasaba para algunos a segundo plano: ese tipo enfurecido, o sea, con qué derecho. Pero tenía mucho más genio que mal genio. Ahora, en el centenario de su nacimiento, Fernán Gómez vuelve para salvarnos con su obra asombrosa. Este hombre del Renacimiento, este maravilloso actor, director, sí, y muchas cosas más. Pero, para mí, este extraordinario e inolvidable escritor.

Para salvar el fin del verano, para no desesperar de tanta confusión y tragedia, para sacudirnos el sabor amargo de estos días, y de tantos otros días pasados y seguramente futuros, la música, el cine, la literatura, acuden a nuestro auxilio. La cultura libre y diversa es la única que restaña ciertas heridas. Hay una belleza profunda en la cultura nómada de los cómicos de la legua. Agoniza la luz de agosto entre la muerte de Charlie Watts y el nacimiento de Fernando Fernán Gómez. Recordarlos es una forma de resistir y de amar.