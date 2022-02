¿Es el fin de la pandemia?

DESDE el 31 de enero del 2020 que apareció el primer caso de covid-19 en España, hasta la fecha se han registrado 11 millones de casos y 96.000 muertes, si bien los datos reales superan con creces los aportados por el Ministerio de Sanidad, en esta 6ª ola no hay unidad de criterio en las CCAA respecto a considerar a los autotest de Ag que se hacen en las farmacias o en casa y que consten como positivos en dichos registros, y en consecuencia el número total de casos declarados de covid-19 no se corresponde con los que hay en la realidad; y en relación con el número de fallecimientos: >6.000 muertes desde finales de noviembre hasta la fecha, no es para tomárselo a broma y hablar de una endemia, aunque la letalidad sea mucho más baja que con las otras variantes en las anteriores olas.

La eclosión de la 6ª ola ha sido la más importante en cuanto a número de casos, en este momento con un descenso gradual (IA > 1.000 casos por 100.000 hab.), y con una clara tendencia a la baja, de ahí que lo más probable es que antes de la Semana Santa logremos reducir la incidencia acumulada a cifras que se aproximen a la normalidad. Con la subvariante ómicron Ba.2 sigilosa la tasa de crecimiento es significativamente mayor en lo que se refiere al número de casos.

Es muy posible que este virus evolucione y cause menos problemas, pero tampoco hay que descartar que surjan nuevas variantes que puedan eludir las vacunas actuales. Según la OMS, la pandemia puede estar bajo control antes del verano; yo creo que es más un deseo que un hecho plausible y constatable, el tiempo lo dirá. Entra dentro de lo posible si no aparece una nueva variante de preocupación que eluda las vacunas actuales.

Además, debemos tener en cuenta que, en un mundo globalizado, la pandemia no solo afecta a la Europa Occidental sino a todo el planeta. No veo un fin de la pandemia inminente, pero dicho esto, creo que la situación de emergencia sanitaria en la que hemos vivido se puede terminar este verano, lo cual supondría rebajar el nivel de alerta actual.

La variante ómicron, dominante en este momento en el planeta, está contribuyendo a generar inmunidad humoral (5-6 meses) y celular (1 año) en la población. También contribuye la alta tasa de vacunación que tenemos en España. Creo que es muy precipitado empezar a hablar de cuarta dosis. Está claro que nuestra capacidad de respuesta para afrontar la covid-19 en la actualidad es mucho mejor, siempre que no surjan nuevas variantes de preocupación.

Es importante mantener ciertas restricciones y medidas de protección individual –uso de la mascarilla, mejor la FFP2 o FFP3 frente a esta variante 7 veces más contagiosa, ya que constituye un instrumento vital para establecer una barrera ante el virus (frenar los contagios), sobre todo en locales interiores mal ventilados, mantener la distancia, desinfección, etc.–.

No dependemos de nosotros mismos, estamos supeditados a lo que ocurra fuera del continente europeo, en países con escasos recursos y con tasas de vacunación muy bajas. De ahí la necesidad de vacunar en estos países, ya que mientras el virus siga circulando a sus anchas, habrá nuevas mutaciones y surgirán nuevas variantes, y no vamos a ser capaces de acabar con esta pandemia.