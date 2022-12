Es que no lo pillo, amor

EN algún tiempo remoto, o quizás no tanto, uno podía quedar en evidencia si no controlaba el nombre del personal de la cultura, de la literatura, especialmente si te movías por esos distritos. Te preguntaban: ¿de verdad no le suena a usted fulano o fulana de tal? Pues ha sido reconocido en Nueva York, y ganará el Nobel a buen seguro, añadían, en plan reproche. Te sentías raro.

Todo esto era más difícil antes de internet, en la Prehistoria (pensarán los más jóvenes). Hubo un tiempo en el que no podías consultar quién era este o aquel en un clic. Ahora es muy fácil. Pero leer la obra de esas mentes privilegiadas exige tanto esfuerzo y tiempo como antes. Conocer, ay, no es sólo nombrar.

Últimamente, sin embargo, he vuelto a sentirme raro. Puedo nombrar escritores y artistas, incluso científicos y filósofos, puedo, con suerte, hablar de ellos y de sus obras, pero también puedo leer una columna en la que no identifico varios de los nombres que se citan: que se citan con total naturalidad, suponiendo el autor, a qué dudarlo, que todo el mundo los conoce y domina sus biografías. Cercano al periodismo toda mi vida, debería saber de quiénes hablan, pero nada.

Supongo que vivimos un momento de gran disociación informativa. Me parecía que antes la información confluía en un arroyo principal, en un océano, pero ahora pienso que hay muchas fuentes que generan riachuelos, con sus meandros, a los que uno puede no tener acceso jamás. Tal vez todo acabe en Twitter, no lo sé. Quizás algunos sigamos anclados en las fuentes del Nilo, en el Misisipi, en el río del pueblo... y no acudimos a los nuevos manantiales. A veces pregunto a mis hijos si han visto tal o cual noticia, y casi siempre me dicen que sí, que algo les llegó, que les rebotó un enlace, que vieron el estallido del trending topic, que les pasaron un meme. Pero, ¿y la noticia? ¿El texto propiamente dicho, con sus palabritas? Ahora se sobrevuela más la realidad, me parece, o se orbita... Nos llegan ecos, sombras... y no me extraña, claro, que abunden bulos o falsedades. De tanto rebotar... Antes llega el meme que la noticia, antes la crítica que la obra.

Hace algunos años, cuando las series de televisión cobraron fuerza, se decía que muchos las veían para no quedar mal en la oficina. Parece una exageración, pero tal vez era una forma de estar a la altura. Corrías el riesgo de que te dijeran: ¿pero no conoces a este personaje? Y alguien, siempre, gritaba: “¡No me cuentes el final! Ahora diría: no me hagas spoiler. Y tú, añadías, consciente de tu gran demérito: “Sí, sí, tengo que verla, pero es que me quedo dormido en el sofá, es que ceno con vino...”.

Hoy, el grado de desconocimiento que siento ante algunas columnas o tertulias me descubre que he perdido el lenguaje de las fuentes. Vamos, que no lo pillo. No quiero parecer presuntuoso, ni defensor exclusivo de la haute-culture, ni exquisito, ni elitista, pero me siento abrumado cuando escucho nombres que por lo visto lo están petando (voy a usar un verbo moderno), y yo, ni flores (esto es definitivamente viejuno). También otros que están en la pomada de la telerrealidad, o así. Ayer leí a Jabois y solo identifiqué a Froilán (que no es el santo): lo que habla de que estoy atrapado en cierto desconcierto. Hay un mapamundi poblado de nombres que desconozco, como si fuera de otro planeta. Mea culpa, seguro. Que buscas Quevedo en Google y sale mucho antes el cantante de trap que el escritor que arrasaba en el XVII. Dicho sea sin ofender. Y yo que creo que Quevedo, el otro, hoy sería trending topic a diario...