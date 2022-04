¿Es Twitter el pensamiento del mundo?

NO estoy en la cabeza de Elon Musk ni tampoco en su cuenta corriente. Hablo mucho de él, lo sé. Me seduce. Es una seducción analógica, también ilógica. Sale en algunos vídeos haciendo monerías, con perdón, pero eso a veces engancha: no sé si por el infantilismo de la época en que vivimos o porque hay que quitarle hierro al asunto. Los genios han sido siempre un poco así, pero no sé si Musk es un genio, un listo o un buen comerciante. Musk sale mucho en los papeles y en las redes, pero eso no es tan difícil con tanta pasta: siempre tiene algo que decir y algo que comprar o vender. El hombre, el ser humano, quiero decir, siempre ha sido muy de comerciar. La cultura vino por el comercio: la gente aprende viajando. Y ahora, mientras Putin cierra los grifos del gas, la cultura quizás también empezará a sufrir. Hay quien piensa que sólo su cultura merece la pena: la de los otros es una molestia.

Musk parece un tipo hiperactivo que tal vez tenga ansias renacentistas. Eso no es malo, porque hay mucho líder, mucho salvapatrias, mucho mesías de relumbrón, pero no hay un Leonardo ni un Michelangelo. Y si los hay estarán metidos en un búnker, por miedo a la barbarie, que siempre quema libros y cuadros. Musk maneja panoja, pero quiere ser con ella un constructor del Nuevo Mundo, un descubridor, al menos un poco, ir a Marte, montar allí un estaribel futurista, y ahora, de pronto, se ha dado cuenta de que quiere mandar en las redes sociales y le han tenido que vender Twitter por una pasta.

Las redes sociales han ido cogiendo mala prensa, en este mundo de propagandas, bots, bulos, odios cruzados y por ahí. Algunos han creído que podrían sustituir a los periódicos, pero ya se sabe que no es posible. El periodismo es otra cosa, pero hay quien usa las redes como periodismo alternativo, como contraperiodismo, porque hoy la velocidad y la inmediatez valen más que la reflexión y tal vez más que la calidad. La gente tiene prisa y prefiere una filosofía vending, quitar el envase y consumir, pensamiento de microondas. Los epigramas y las greguerías son maravillosas, no lo vamos a descubrir ahora. Hay una gran literatura de lo breve, que no siempre es dos veces bueno, pero también hay mucha frase que parece de hortera de bolera.

No quiero negarme al futuro, no soy tecnófobo, pero me cuesta trabajo creer que el futuro de la política, por ejemplo, se escriba en las redes, que la construcción del pensamiento que viene (que alguno vendrá, espero) dependa de esto que llaman influencers, dicho sea sin ofender.

Me parece curioso que Musk quiera cambiar Twitter, remozar el local, y no sólo con una mano de pintura. La libertad de expresión es maravillosa y es la base de la democracia, pero no faltarán los que no encuentren atractiva una red limpia de bots, noticias maliciosas y toneladas de polarización. Todos los que han considerado que era un vehículo para pastorear voluntades y manipular la realidad. No todo lo que se dice en Twitter es lo que hay que decir y lo que hay que escuchar. Ni muchísimos menos. Twitter no explica el mundo. No es el pensamiento del mundo. En realidad, está sobrevalorado. Y lleno de imposturas. Pero también tiene sus cosas, habrá dicho Musk. Aunque ha pagado 44.000 millones de dólares, es posible que hoy sea más rico. Y más poderoso. No sé si más renacentista.