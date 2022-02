LAS trifulcas en el PP con sede en Madrid, entre la dirección nacional y la autonómica, y dentro de esta entre los gobiernos municipal y el de la comunidad bien podrían formar parte de las Escenas Matritenses de Mesonero Romanos, dos siglos después, si el escritor costumbrista levantara la cabeza. Dada la repetición de acontecimientos podríamos considerarlos como una costumbre o tradición, una característica tan madrileña como el chotis o la Verbena de la Paloma. También Goya, madrileño de adopción, retrató a la perfección ese espíritu, a veces luminoso como en la Pradera de San Isidro, pero también el trágico de su Duelo a Garrotazos que en estos momentos protagonizan Casado y Ayuso, con sus respectivos escuderos Egea y Rodríguez.

Dados los precedentes, a cargo de Aguirre primero contra Ruiz Gallardón y después contra Rajoy, no sorprende la disputa actual. Lo que nadie sensato esperaba era tan desmedida virulencia. La gravedad de las acusaciones que se lanzan las partes hace muy difícil, por no decir imposible, la reconciliación. Ni siquiera un apaño forzado por la presión de las baronías. La situación es diabólica, porque un cargo público, por mucho que represente a una comunidad, no puede tumbar por la fuerza al presidente de su partido ni este cargarse a la que fue elegida en las urnas, con amplio respaldo en las peores condiciones de la pandemia y para más mértito frenó a Vox.

Más allá de a quién asista razón, ambos merecen tarjeta roja. Pero no hay árbitro con autoridad para mostrarla como cuando Fraga destituyó de un plumazo a su sucesor Hernández Mancha para reemplazarle por Aznar, de aquella un imberbe presidente autonómico. La única salida al embrollo, si antes no se produce el milagro, es la celebración urgente de un congreso extraordinario que fuerce la unidad en torno a un líder. Hay precedentes. Fue en Valencia en 2008, cuando Rajoy se impuso a las huestes aguirristas. Tres años después lograría los mejores resultados de su partido. Y el Gobierno.

El mayor riesgo de una salida falsa al conflicto no es el daño que le hacen al PP, sino al futuro del país. El expresidente González, quizás el mejor analista político del momento, lo acaba de advertir. No interesa a ningún demócrata europeista. Se pueden crear las condiciones para que Vox se convierta en fuerza determinante de la política española.

Escenas matritenses semejantes se dan en todos los partidos. Recordemos los casos Tamayo-Simancas y Sánchez-Rubalcaba en el PSOE o Iglesias-Errejón en Podemos, pero ninguno de tanto calibre como este. Como dejó caer Revilla, presidente cántabro con fino olfato político, la solución pasaría por un congreso en el que “emerja algún gallego”. Atentos a la pantalla.