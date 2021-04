Escritor de silencios

LA escritura es un camino empedrado de palabras que conduce al interior de uno mismo. Para quien lo practica con pasión, lejos de ser un proceso técnico y automatizado para crear un producto, es un modo de ser y de estar en el mundo que nos muestra los rincones más recónditos de nuestra alma. No siempre fue así.

Platón consideró que la escritura era una tecnología peligrosa porque reblandecería nuestra memoria, principal herramienta para avanzar en el conocimiento. Laura Bohannan, antropóloga Norteamérica, relata en un artículo de 1966 titulado Shakespeare en la Selva la desconfianza del pueblo Tiv africano hacia la escritura. Los Tiv solo conocían cuatro tipos de papeles: recibos de los impuestos, recibos por el precio de la novia, recibos por gastos de cortejo y las cartas. Estos cuatro tipos de papeles eran banales, comparados con los relatos orales que compartían cuando se reunían para contar historias en la época de las lluvias, mientras bebían una cerveza amarga hecha de mijo y maíz.

Hoy somos extremadamente sensibles con la importancia de la escritura en nuestras vidas porque sabemos que nuestra identidad es narrativa y la vida, como escribió el filósofo Paul Ricoeur, un relato en busca de narrador. La escritura es una cárcel y una ventana abierta al mundo, en ella germina la verdad de las mentiras, los límites de un mundo que, en realidad, es inagotable. La escritura es prodigiosa y a la vez decepcionante porque no acierta a expresar lo que pensamos. El lenguaje no da para tanto. Aunque el escritor sea capaz de retorcer las palabras para que digan lo que él no acierta a decir. Por eso la escritura es también silencio: el espacio vacío que media entre el yo y el nosotros.