ESE abrazo de Pedro Sánchez y Felipe González, ahora que la pandemia remite, se ha llevado el subidón de las pantallas, no sé si de las audiencias. Toda convención, congreso, o cosa política, necesita un clímax, como el amor, como el sexo. Nada como el dulce orgasmo de las convenciones. La política es un relato, ya saben, una narrativa, y sus giros de guion, sus quiebras de la línea argumental, deben mantener al cliente satisfecho.

El abrazo subraya, de manera simbólica, la nueva unidad socialdemócrata, leo en los papeles y escucho en los telediarios. No siempre es fácil hallar la paz en una reunión familiar, en una reunión de la comunidad de vecinos, o en una cena de Nochebuena, también te digo. Pero esos mismos medios aseguran que son dos PSOE los que firman la tregua en el finde de Valencia, pues se supone que si algo se une es porque estaba separado. Hablan de las diferencias generacionales, que es tanto como decir diferencias entre los jóvenes animosos, recriados inevitablemente en la volátil modernidad contemporánea que nos tiene confusos, y esos señores y señoras del régimen del 78, que González reivindicó “a mucha honra”.

Todo cambio generacional genera crisis, enfrentamientos y miradas cruzadas de perplejidad. Pero la unidad de los partidos es innegociable, pues saben sus líderes (y también sus críticos internos) que con la división no vas ni siquiera a por tabaco (los que vayan, me refiero). La unidad es sacrosanta, al menos ha de serlo en las pantallas, y por un abrazo ante los amigos presentes y los no tan amigos ausentes se da lo que sea. Luego, si eso, ya tal.

No es otra cosa que la larga lucha de los barones, miembros históricos para unos y jarrones chinos para otros, que reivindican sus logros pasados, no como quien cuenta batallitas al nieto, sino como quien explica a los jóvenes animosos que hemos llegado hasta aquí por algo, y que la democracia no la regalan, corazones. Que la historia no ha empezado ayer, ni el mundo es, como algunos creen, un error que obliga necesariamente a reiniciarlo todo, a borrar su disco duro.

González se dio el abrazo ante las cámaras, pero reivindicó su derecho a discrepar. A decir lo que le apetece, lo que opina, “sin interferir”: la libertad que debe tener cualquiera. Le pidió a Sánchez que fomente le crítica interna, quizás porque ve que vivimos un tiempo contemporáneo muy atado a los dogmas y a las verdades absolutas, así, en general, y porque sin pensamiento crítico no hay verdadera transformación. En esto de los liderazgos es muy bueno que alguien te diga al oído todo el rato que eres mortal.

Las guerras frías o las discrepancias familiares no son raras en cualquier formación política. No hace mucho que la convención de los Populares nos llevó a aquel otro momento climático, el de Casado y Díaz Ayuso, que también tienen barones e históricos a su alrededor, unos más locuaces que otros, y también ofrecieron un canto de unidad, con Ayuso, recién venida de las Américas, asegurando que ella se limitaría a Madrid, que tranquis.

Y en medio de esta atmósfera de renovada y rutilante unidad a izquierda y derecha, la figura creciente de Yolanda Díaz, y su propia familia (política, claro está). Hay mucha narrativa por escribir mientras nos acercamos al clímax de la legislatura.