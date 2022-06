AHORA, cuando tocas una tecla en el panorama internacional, tienes que esperar a escuchar la nota que se produce. No siempre es la esperada, porque las escalas, los pentagramas, incluso las orquestas, cambian sin cesar. Sí, también son fluidas. No tengo gran nostalgia de la solidez, o sea, de todo lo que era sólido, porque quizás no lo era tanto. Ahora bien, por comparación, aquellos cimientos parecían inamovibles, sin las arenas movedizas de la tecnología, por ejemplo. Habrá que acostumbrarse a este vaivén.

Una prueba irrebatible (creo) de este mundo tan interconectado (incluso cuando pretende desconectarse, o aparentar que lo hace) es ese enojoso asunto del Mediterráneo. Sí, ya saben, el desencuentro con Argelia, o como quieran llamarlo. La cosa se ha torcido por el asunto del Sahara, según se nos informa y según parece evidente, pero de pronto ha generado varias derivadas, como si al tocar la tecla, esa tecla, aporreásemos el piano con un guante de boxeo. Esa es la sensación: o manca finezza en la ejecución, o simplemente lo que sucede es que no se puede quedar bien con todo el mundo, que, por otra parte, debería ser el desiderátum del diplomático.

Será por la guerra, no digo que no, y porque tenemos alterada la realidad en grado sumo, pero no hay manera de transitar con tranquilidad en casi ningún terreno. Por más que desde el gobierno se diga que no hay problema con el gas argelino, porque esto es una relación empresarial y contractual, todo el mundo comienza a preocuparse, porque lleva meses preocupándose antes de que apareciera este enojoso asunto. Así que, ahora, mucho más. Y no extraña, porque, en términos generales, la energía ha empezado a destaparse como elemento de discordia y confrontación, como arma de presión, y, en el caso de la invasión de Ucrania, como arma de guerra. Bien, tal vez no sea el caso que nos ocupa. No dependemos de Rusia, lo que hace que ese problema nos toque menos que a otros, pero sí dependemos mucho del gas del sur.

Tal vez sólo sea esa incomodidad. Que se ha agudizado más por la vía diplomática que por la económica, a decir verdad, pero que Argelia se ha encargado de mantener en las pantallas, como por otra parte estaba cantado, dedicando algunas frases no precisamente amables al ministro Albares. En un programa vespertino, ayer, el exministro Margallo dijo que estas cosas (esas cosas tan globales, tan internacionales, no sé) dependen de los gobiernos, más allá de los ministros del ramo (y él lo fue, de ese ramo). Es, verdaderamente, un asunto difícil. Digamos que afecta a los sutiles equilibrios de la geoestrategia, esa palabra que ya usamos hasta en la compra.

Proclamado el giro en materia del Sahara, con las numerosas discrepancias de la opinión pública, la pregunta ahora es cómo recomponer el empedrado. No es buena idea tener problemas con los vecinos. Pero si los equilibrios en una simple finca urbana pueden ser complejos, hasta inspirar series de televisión, imagínense en esta comunidad mediterránea, en cuyo cuerpo milenario se sienten todos los terremotos, todas las emigraciones, todos los oleoductos, todos los ecos de los muchos seísmos que agitan al mundo. Los expertos dicen que no será fácil esta vez. España ha pedido ayuda a la OTAN, cuya próxima cumbre se celebrará en breve en Madrid. Basta esa petición para saber que vivimos uno de esos momentos en los que, en medio del concierto internacional, convienen los acuerdos. Y conviene no desafinar.