Esos niños que sufren

LOS niños del maldito volcán. Así denominan los profesores de algunos colegios de La Palma a los estudiantes que padecen las consecuencias de la erupción de Cumbre Vieja. Son niños y niñas de los que nadie se acuerda. Pequeños que, al igual que sus familias, lo han perdido todo; pero que sufren mucho más por ser menores.

No entienden lo sucedido, ni cómo es posible haberse quedado sin nada de la noche a la mañana. Sin casa ni enseres ni colegios. Reagrupados en otros centros educativos, se muestran asustados, desorientados. Y sólo logran sobrellevar el miedo a los terremotos y a la lava maldiciendo al volcán.

“Ese maldito volcán”, dicen, cada vez que se les pregunta cómo se encuentran o explican por qué no son capaces de conciliar el sueño por las noches. Pero la sociedad se ha olvidado de ellos, al igual que de sus familias, pues las ayudas no terminan de llegar a La Palma, como detallamos aquí el pasado domingo (Canarias no se fía de Sánchez, ECG 05/12/2021).

Pero no son los únicos desamparados. También sufren desprotección e incluso acoso los niños y niñas de esas familias que, como decíamos ayer, desean que se aplique la ley en Cataluña y sus hijos e hijas puedan recibir la formación en castellano que les corresponde por derecho.

Aun así, no es de extrañar que tantos estudiantes sufran en el nordeste peninsular el abandono del Ejecutivo central y de las instituciones catalanas, pues ya vemos cómo en España ni siquiera hemos sido capaces de firmar un pacto de Estado por la Educación que olvide los intereses partidistas, cubra las necesidades de docentes y colegios, y corrija las tasas de fracaso y abandono escolar.

Hasta en el proceso de vacunación frente a la pandemia han dejado de últimos a nuestros hijos e hijas, basándose en su aparente mayor resistencia a la covid-19. E incluso ahora, cuando vemos que son los menores de 12 años los que sufren los efectos de tantos contagios, ni siquiera logramos que el Gobierno de la nación les haga llegar a las CC.AA. el número suficiente de vacunas para inmunizarlos cuanto antes. Sánchez envió millones de vacunas a África.

Y eso está bien, pues la pandemia es global, y hasta que todos estemos protegidos nadie estará a salvo. Pero nuestros pequeños, que tan ejemplarmente se comportaron todos estos meses, merecen también prioridad.

En medio de tanto despropósito, es reconfortante ver cómo aquí en Galicia al menos tenemos una Fundación Andrea que se preocupa por los niños y niñas más vulnerables por padecer enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

E igual de alentador resulta comprobar cuánta gente se vuelca cada año en contribuir, a través de las distintas iniciativas que pone en marcha Charo Barca a lo largo del año, al bienestar no sólo de esos pequeños, sino también de sus sufridas familias.